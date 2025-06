Bianca Bin sobre fama de musa fitness: 'Não é canetinha, é hábito'

Bianca Bin, 34, retoma na próxima segunda-feira o papel de Maria em "Êta Mundo Melhor", continuação da novela "Êta Mundo Bom", de 2016. Durante o lançamento da nova produção, a atriz comentou a fama de musa fitness e brincou: "Não é plástica, não é canetinha, não é remedinho. É mudança de hábito".

Acostumada a compartilhar seus treinos e as mudanças de seu corpo nas redes sociais, a atriz diz que isso é apenas a ponta do iceberg. "Quando você vê o espelho dando resultado, é porque internamente já está tudo melhor. Essa rotina me ajuda a cuidar da minha ansiedade, da depressão, de tudo isso que é inerente ao ser humano e que a gente tem que cuidar. É endorfina, é serotonina... são todas as coisas que fazem toda a diferença para a minha saúde."

O retorno de Maria

A participação de Bianca Bin em "Êta Mundo Melhor" promete ser breve mas marcante, já que Maria morre logo nos primeiros capítulos. Antes disso, ela descobre uma pista essencial sobre o paradeiro de Samir (Davi Malizia), filho sequestrado de Candinho (Sergio Guizé).

A personalidade da Maria é muito marcante. Ela é muito observadora, muito eficaz, muito inteligente, sagaz. À frente do seu tempo. E nessa novela não vai ser diferente. Ela certamente vai chegar perto de pistas importantes pra achar esse filho perdido do Candinho. Bianca Bin

Maria (Bianca Bin) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Casada com Celso (Rainer Cadete), Maria desconfia das escapadas do marido e, ao segui-lo até um dancing, se depara com Zulma (Heloisa Périssé) segurando Samir no colo. Ela reconhece a marca de nascença da criança, mas, antes que consiga revelar a informação, é atropelada.

Bianca acredita que o autor da trama já queria matar sua personagem desde "Êta Mundo Bom". "Ela já tinha sido salva de um atropelamento, o Celso que salvou ela", relembra a atriz, que destaca a personagem como uma mulher forte, resiliente, com uma história de muito abandono. "Para mim, a Maria representa muitas mulheres daquela época."