Bia paga por todas suas maldades no último capítulo de 'Garota do Momento'

Bia (Maisa) será presa no último capítulo da novela "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

A filha de Juliano (Fábio Assunção) pagará por suas maldades no capítulo de amanhã de "Garota do Momento". Bia será condenada pelo roubo do colar.

A jovem irá para a prisão. "Ela foi condenada a um ano de prisão", conta Beatriz (Duda Santos) para Clarice (Carol Castro).

Bia terá que cumprir a pena em regime fechado. "Consegui a pena mínima com o juiz, mas ela vai ter que cumprir em regime fechado", afirma a advogada.

Bia (Maisa) na prisão em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

