Academia rompe tradição e deixa Karla Sofía Gascón fora da votação do Oscar

Diferente do que diz a tradição, Karla Sofía Gascón, de "Emilia Pérez", não votará na escolha do próximo vencedor de melhor filme do Oscar.

O que aconteceu

A Academia divulgou sua lista de 534 novos membros convidados para 2025, e o nome da atriz — que fez história como a primeira pessoa trans indicada na categoria de melhor atriz — não estava entre eles.

Sua colega de elenco Adriana Paz (que não foi indicada ao prêmio) recebeu o convite. Zoe Saldaña, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo mesmo filme, já era membro da Academia.

Gascón é a segunda atriz em 10 anos a ser indicada pela primeira vez na categoria principal e não receber o convite imediato. A primeira foi Yalitza Aparicio ("Roma"), indicada em 2018 e que só foi aceita em 2020.

Fernanda Torres, também indicada em 2025 ao Oscar de melhor atriz por "Ainda Estou Aqui", foi chamada para compor a Academia. O longa de Walter Salles foi vencedor da categoria de melhor filme internacional.

O não convite de Gascón ocorre meses após a descoberta de tweets racistas postados por ela no passado, que geraram controvérsia durante a temporada de premiações. A Academia não comentou oficialmente o motivo da exclusão, mas o histórico de seleção sugere que questões de conduta podem influenciar a decisão.