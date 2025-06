Fachin chama moderação de péssima e defende manter Marco Civil da Internet

O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta tarde que é "péssima a experiencia que esse país teve com a moderação de conteúdos em meio de comunicação" e votou pela constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Com isso, o placar no tribunal está 8 a 2 para mudar o artigo 19.

O que aconteceu

STF já tem maioria para derrubar o artigo 19. Ainda falta votar Kassio Nunes Marques, que está remotamente na sessão. Segundo oito dos 11 dos ministros, o artigo 19 do Marco Civil da Internet não é suficiente para proteger os usuários e por isso não deve ser considerado constitucional. Também há uma cobrança para as plataformas serem mais proativas para remover conteúdos criminosos publicados por terceiros.

Fachin adotou uma posição de "distância" em relação às teses já apresentadas até aqui. Ele sinalizou divergência com a tese da maioria e também com a tese de Mendonça, que prevê a inconstitucionalidade da remoção de perfis nas redes sociais, com o que Fachin não concorda. Para Fachin, tentativas de moderar conteúdo já se mostraram infrutíferas no país, e a Lei Geral de Proteção de Dados traz mecanismos para combater eventuais ilícitos nas redes sociais.

Há uma segunda razão que não me anima a ir além da consideração singela de constitucionalidade do artigo 19. É péssima a experiência que esse país teve com a moderação de conteúdos em meio de comunicação.O que hoje parece insuficiente e a merecer regulação específica pode muito bem ser amanhã regulado por outros atores institucionais. E se há obrigação de todos para combater o conteúdo ilícito, então corremos o risco de ver temerárias ações de investigação atingirem jornalistas e professores (...)

A tese-síntese que espelha este ponto de vista é a seguinte, quando ofereçam apenas serviços de acesso, busca e armazenamento de dados, sem interferir em seu conteúdo, os provedores de aplicação somente podem ser responsabilizados por conteúdos gerados por terceiros se diante de ordem judicial específica não tomarem providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu funcionamento e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.

Trechos do voto do ministro Edson Fachin na sessão desta tarde

Artigo estabelece que plataformas só podem ser responsabilizadas se não cumprirem decisão judicial. Pela lei em vigor, somente se houver uma ordem da Justiça para remover um conteúdo e a plataforma não cumprir é que ela pode ser punida. Apenas Fachin e André Mendonça votaram para reconhecer que o artigo é constitucional.

Supremo tem até agora quatro teses em discussão. Os ministros ainda vão precisar definir em quais situações e para quais tipos de crimes as redes devem agir proativamente e remover o conteúdo.

Toffoli e Fux veem que não precisa de aviso da Justiça. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux consideram inconstitucional a exigência de notificação judicial para retirada de conteúdo ofensivo. Já o ministro Luís Roberto Barroso (presidente) entende que a norma é parcialmente inconstitucional.

Apenas André Mendonça avançou e defendeu que seja considerada inconstitucional a remoção de perfil. Em seu voto, Fachin não avançou tanto e somente reconheceu que o artigo 19 deve ser mantido e que a legislação atual já possui mecanismos para combater eventuais ilícitos.

Alexandre de Moraes defendeu que as plataformas devem ter as mesmas responsabilidades que os veículos de comunicação. "Há necessidade de constar que o Supremo Tribunal Federal, a partir desse julgamento, irá igualar, determinar que se iguale a responsabilidade legal das redes sociais, das big techs e dos serviços de mensageria privada. Devem ser legalmente equiparados aos demais meios de comunicação", afirmou o ministro.

Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin veem artigo como insuficiente. Eles votaram para considerar o artigo 19 insuficiente e para determinar algumas possibilidades de as plataformas serem responsabilizadas caso não atuem para evitar a propagação de conteúdos criminosos.