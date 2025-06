Após surpresa, Virginia Fonseca vai à lançamento de enredo da Grande Rio

Após aparecer de surpresa em ensaio da bateria, Virginia Fonseca marcou presença no lançamento do enredo da Grande Rio na noite de hoje.

O que aconteceu

Rainha de bateria compareceu ao barracão da Acadêmicos do Grande no Rio, na Cidade do Samba, na região portuária do Rio de Janeiro. Agremiação lançou hoje o enredo para o carnaval 2026.

Em segunda aparição como rainha de bateria, ela optou por uma camisa com estampa do enredo, jaqueta preta e jeans. Anuncio da agremiação caxiense sobre Virginia ocupar posto de Paolla Oliveira aconteceu há um mês.

Virginia Fonseca marca presença em lançamento de enredo na Grande Rio Imagem: Roberto Filho/Brazil News

No próximo Carnaval, a Grande Rio mergulha na história do movimento do Manguebeat, que movimentou a cena musical brasileira a partir de Recife, conectando raízes nordestinas, crítica social e ritmos universais. Será a estreia do carnavalesco Antônio Gonzaga no comando do desfile da tricolor da Baixada Fluminense.

Nas redes sociais, ela publicou foto antes de sair para visitar o barracão. Ela passa dias em Mangaratiba, na costa verde fluminense, a cerca de uma hora da capital carioca.