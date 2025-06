Virginia Fonseca renova bronzeado de biquíni após ensaio da Grande Rio

Virginia Fonseca, 26, renovou o bronzeado hoje em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A influenciadora surgiu de biquíni e contou que estava encarando o frio. "Aqui está calor? Não, mas tem sol e, na praia a gente acorda o quê? De biquíni. Pronta para viver o dia de hoje", disse nos stories do Instagram.

Virginia exibiu o abdômen e disse que já estava pronta para os treinos do dia. "O que vou fazer antes? Treinar e depois andar de bike, mas não sei também. Para eu mudar tudo isso e já cair na piscina, não custa nada."

A empresária passou por uma sessão de bronzeamento artificial recentemente e também mostrou os resultados. Ela contou que usou uma técnica que "desenha" os músculos, ressaltando a definição do corpo.

Horas antes do descanso na mansão, Virginia esteve no primeiro ensaio da Grande Rio. A nova Rainha de Bateria arriscou alguns passos de samba e surgiu ao lado do presidente da agremiação, Milton Perácio.