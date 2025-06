Vale Tudo hoje (25): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (25) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete dá um tempo para Ivan pensar na proposta. Ivan conversa com Bartolomeu sobre a proposta de Odete. Estéban não consegue convencer Celina de que está sendo acusado injustamente. Maria de Fátima usa César para se vitimar e sensibilizar Raquel, e o plano acaba levando o modelo para a delegacia como stalker. Maria de Fátima manda cópia do boletim de ocorrência para Afonso para preocupar o namorado. César decide terminar a parceria com Maria de Fátima.

