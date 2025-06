Uber mira mercado logístico e lança frete nacional em parceria com a Loggi

A Uber, em parceria com a Loggi, agora faz entregas para outros estados. O programa em fase piloto desafia os Correios, já que o aplicativo da plataforma de transporte está instalado no celular de milhões de brasileiros.

O que aconteceu

Flash Nacional é o nome da nova categoria de entrega de itens da Uber em parceria com a Loggi. Na prática, as pessoas poderão enviar pacotes para qualquer cidade do Brasil. Até então, a categoria Flash só permitia envios para endereços locais.

Sistema está funcionando em fase piloto em Campinas (SP) e Curitiba (PR); cobertura vai aumentar para todas as cidades nos próximos meses. A empresa não detalhou o preço do serviço nem como fica a divisão de faturamento entre Uber e Loggi.

A vantagem dessa parceria é que milhões de pessoas já usam o app da Uber para locomoção. No fundo, o app de transporte "entra" com os usuários, enquanto a Loggi conta com uma malha logística de alcance nacional. Segundo a aplicação de transporte, 125 milhões de brasileiros já utilizaram a Uber uma vez (o número representa 80% da população adulta do país).

Fora isso, o serviço é bem semelhante ao oferecido pelos Correios e outras transportadoras. A pessoa solicita a retirada do produto e pode ir monitorando status da entrega dentro do próprio app da Uber.

A parceria com a Loggi fortalece nossa estratégia de ampliar o Uber Flash para entregas intermunicipais e interestaduais, conectando pessoas e empresas de forma rápida, segura e eficiente. Juntos, estamos criando uma alternativa logística para o envio de pequenas encomendas em todo país - parte do constante esforço em simplificar a vida dos nossos usuários

Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, em comunicado de imprensa

Uber tem se juntado a parceiros para se tornar um "superapp". Há alguns meses, companhia anunciou uma integração com o iFood. Há alguns anos, a empresa tem parceria com a Tembici, permitindo o aluguel de bicicletas pelas cidades.

Como funciona o Uber Flash Nacional

Item deve estar em uma caixa, pesar até 30 kg, e a embalagem deve ter 100 centímetros e cada lado. Os itens devem ser embalados em caixas de papelão e similares. Além disso, é necessário anotar o código de rastreio de forma clara.

Para pedir é necessário ir em Opções > Envios > Flash Nacional. Aí, basta escolher o endereço, o horário da coleta e o remetente do destinatário.