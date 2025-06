Turá e Sensacional abrem festival de festivais 100% nacionais até setembro

Se tem uma coisa de que grandes artistas brasileiros não podem reclamar é a falta de palco em festivais com atrações 100% nacionais. Neste fim de semana, São Paulo recebe o Turá; e Belo Horizonte, o Sensacional, primeiros grandes eventos dos próximos três meses. Até setembro, acontecem ainda o 90s Festival, o Festival de Inverno Rio, o Coala Festival e o Doce Maravilha.

O que vem por aí

O Festival Turá, neste sábado e domingo, no parque Ibirapuera, terá dois palcos e um lineup que mistura gerações e estilos. Entre os nomes confirmados estão Bonde do Tigrão, Pretinho da Serrinha com Criolo e Leci Brandão, Lenine com Spok Frevo Orquestra, Seu Jorge, Só Pra Contrariar (na formação original), Gabriel O Pensador, Raça Negra e Gloria Groove.

O Festival Sensacional celebra 15 anos com uma edição especial, sábado e domingo, no Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte. A programação reúne Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Iza, Marina Sena, BaianaSystem, L7NNON, Evinha, Duquesa, Melly, Boogarins, Augusta Barna convida Tizumba, Letrux DJ Set e outros nomes da cena contemporânea.

O 90s Festival acontece em 19, 20 e 27 de julho na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, e resgata a memória afetiva da música brasileira dos anos 1990. A programação inclui shows de Alexandre Pires, Raça Negra, Péricles, Buchecha, Falamansa, DJ Marlboro, entre outros.

O Festival de Inverno Rio ocupa o mesmo espaço em dois fins de semana, de 11 a 13 de julho e de 1º a 3 de agosto. No repertório, artistas como Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Gloria Groove, Alcione, Liniker, Marina Sena, Zé Ramalho e João Gomes.

A 11ª edição do Coala Festival, em São Paulo, será de 5 a 7 de setembro no Memorial da América Latina. Entre os shows confirmados estão os de Liniker, Terno Rei, Nando Reis com Chico Chico, Marina Sena, Black Alien, BK', Caetano Veloso e Cidade Negra.

Por fim, o Doce Maravilha rola nos dias 27 e 28 de setembro no Jockey Club, no Rio. Entre os destaques, estão encontros entre Ney Matogrosso e Marisa Monte, Zeca Pagodinho convida Martinho da Vila e Alcione e Liniker com Pabllo Vittar e Amaro Freitas.

Festival Turá

Onde : Parque Ibirapuera, São Paulo (SP)

: Parque Ibirapuera, São Paulo (SP) Quando : sábado e domingo

: sábado e domingo Atrações : Bonde do Tigrão, Seu Jorge, SPC, Gloria Groove, Raça Negra e outros

: Bonde do Tigrão, Seu Jorge, SPC, Gloria Groove, Raça Negra e outros Ingressos: Tickets for Fun - a partir de R$ 190

Festival Sensacional

Onde : Parque Ecológico da Pampulha, Belo Horizonte (MG)

: Parque Ecológico da Pampulha, Belo Horizonte (MG) Quando : sábado e domingo

: sábado e domingo Atrações : Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Iza, Marina Sena, BaianaSystem, L7NNON, Evinha, Duquesa, Melly, Boogarins, Augusta Barna convida Tizumba, Letrux DJ Set, entre outros

: Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Iza, Marina Sena, BaianaSystem, L7NNON, Evinha, Duquesa, Melly, Boogarins, Augusta Barna convida Tizumba, Letrux DJ Set, entre outros Ingressos: Shotgun - a partir de R$ 170 (meia)

90s Festival

Onde : Marina da Glória, Rio de Janeiro (RJ)

: Marina da Glória, Rio de Janeiro (RJ) Quando : 19, 20 e 27 de julho

: 19, 20 e 27 de julho Atrações : Alexandre Pires, Raça Negra, Buchecha, DJ Marlboro, Falamansa, Belo, Sorriso Maroto, entre outros

: Alexandre Pires, Raça Negra, Buchecha, DJ Marlboro, Falamansa, Belo, Sorriso Maroto, entre outros Ingressos: Bilheteria Digital - a partir de R$ 160

Festival de Inverno Rio

Onde : Marina da Glória, Rio de Janeiro (RJ)

: Marina da Glória, Rio de Janeiro (RJ) Quando : 11 a 13 de julho e 1 a 3 de agosto

: 11 a 13 de julho e 1 a 3 de agosto Atrações : Caetano Veloso, Gloria Groove, Alcione, Liniker, João Gomes, Paulinho da Viola, Marina Sena, entre outros

: Caetano Veloso, Gloria Groove, Alcione, Liniker, João Gomes, Paulinho da Viola, Marina Sena, entre outros Ingressos: festivaldeinvernorio.com.br - a partir de R$ 150

Coala Festival

Onde : Memorial da América Latina, São Paulo (SP)

: Memorial da América Latina, São Paulo (SP) Quando : 5 a 7 de setembro

: 5 a 7 de setembro Atrações : Liniker, Nando Reis, Marina Sena, Caetano Veloso, BK, Cidade Negra, entre outros

: Liniker, Nando Reis, Marina Sena, Caetano Veloso, BK, Cidade Negra, entre outros Ingressos: Total Acesso - a partir de R$ 160

Doce Maravilha

Onde : Jockey Club, Rio de Janeiro (RJ)

: Jockey Club, Rio de Janeiro (RJ) Quando : 27 e 28 de setembro

: 27 e 28 de setembro Atrações : Ney Matogrosso, Marisa Monte, Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar e outros

: Ney Matogrosso, Marisa Monte, Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar e outros Ingressos: Eventim - a partir de R$ 175 (meia)

E TEM +

Alok recebe Gilberto Gil no Pacaembu em SP

O DJ Alok apresenta neste sábado, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, o espetáculo 'Aurea - Keep Art Human'. A turnê, que estreou no festival Coachella, combina música eletrônica, arte e tecnologia, com mais de 4.000 drones, painéis de LED e uma pirâmide giratória com visão 360°. O show conta com a participação do grupo de dança Urban Theory, que se apresenta ao lado de Alok com coreografias sincronizadas. Também sobem ao palco Gilberto Gil, Matuê, Bhaskar, Mapu Huni Kuin, Owerá e Bro MC's. Os ingressos estão à venda na plataforma Ingresse, a partir de R$ 70.

Raul Seixas 80 ganha tributo no Circo Voador, Rio

O Circo Voador, no Rio, recebe no sábado o show tributo 'O Baú do Raul - Especial Raul 80 Anos', em homenagem ao legado de Raul Seixas. A apresentação reúne artistas como Frejat, Paulinho Moska, Ana Cañas (foto), BNegão, Emílio Dantas e Vivi Seixas, filha do cantor. O repertório revisita clássicos e lados B do 'Maluco Beleza', com direção musical de Rick Ferreira e participação de nomes da nova geração. A noite ainda conta com discotecagem do DJ Edinho. Os ingressos estão à venda na plataforma Eventim, com preços a partir de R$ 90.

Bumbódromo de Parintins tem Pablo e Nattan

O cantor Pablo e o forrozeiro Nattan (foto) são as atrações principais da Festa dos Visitantes, que acontece amanhã, no Bumbódromo de Parintins, no Amazonas. Conhecido como 'Rei do Arrocha', Pablo sobe ao palco às 22h com sucessos como 'Fui Fiel' e 'Pecado de Amor'. À meia-noite, Nattan encerra a noite com hits como 'Comunicação Falhou' e 'Tem Cabaré Essa Noite'. Antes, a partir das 20h30, artistas dos bois Caprichoso e Garantido comandam o palco 360° com repertório de toadas tradicionais. Entrada mediante doação de alimentos não perecíveis.

Último fim de semana de São João reúne estrelas do forró em palcos do Nordeste

O último fim de semana de junho promete encerrar a temporada da maioria das festas juninas com grandes nomes da música popular, especialmente do forró, em palcos espalhados pelo Nordeste.

No São João de Campina Grande, no Parque do Povo, os shows do fim de semana começam na sexta com Nattan, Pablo, Vitor Fernandes e Luka Bass. No sábado, sobem ao palco Jorge & Mateus, Zé Vaqueiro, Samya Maia e Deanzinho. Já no domingo, o encerramento fica por conta de Bruno & Marrone, Manim Vaqueiro, Jonas Esticado e Bob Léo.

Em Caruaru, no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, a programação de sábado reúne Xand Avião, Priscila Senna, Felipe Amorim e Petrúcio Amorim. No domingo, a festa continua com Bruno & Marrone, Márcia Fellipe, João Gomes e Jonas Esticado.

O Mossoró Cidade Junina, realizado na Estação das Artes, apresenta na sexta Bruno & Marrone, Zé Cantor e Ávine Vinny. No sábado, a maratona musical inclui Bell Marques, Noda de Caju, Bonde do Brasil e Sirano & Sirino.

Em Maracanaú, no Parque de Eventos Narciso Pessoa, a sexta conta com Jorge & Mateus, Seu Desejo, Litto Lins e Matheus Fernandes. No sábado, o público confere os shows de Simone Mendes, Toca do Vale e Lazzaro Gamma.

'ENTRE ASPAS'

FIQUE DE OLHO

Teto anuncia turnê por seis capitais

O rapper Teto anunciou sua primeira turnê solo, 'Maior Que o Tempo', com shows em seis cidades brasileiras entre agosto e outubro. A estreia acontece em 16 de agosto, na Audio, em São Paulo, com cenografia especial e repertório inédito. O artista também se apresenta em Porto Alegre (29/8), no festival The Town (6/9), Curitiba (13/9), Recife (20/9) e Rio de Janeiro (17/10). A turnê leva aos palcos o disco homônimo, que somou mais de 87 milhões de streams e colocou a faixa 'Yes or No' no Top 3 do Spotify Brasil. Os ingressos estão à venda no site oficial da turnê.

Maria Bethânia celebra 60 anos de palco

Maria Bethânia celebra 60 anos de carreira com nova turnê que passa por Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Os shows acontecem nos dias 6, 7, 13 e 14 de setembro no Vivo Rio; 4, 5, 11 e 12 de outubro no Tokio Marine Hall; e 15 de novembro na Concha Acústica. O espetáculo pode mesclar canções consagradas e inéditas com textos poéticos, como nos shows clássicos 'Rosa dos Ventos' e 'A Cena Muda'. A pré-venda para clientes Elo será nos dias 30 de junho e 1º de julho. A venda geral começa em 3 de julho, pela plataforma Ticketmaster.

My Chemical Romance faz show único

A banda My Chemical Romance retorna ao Brasil após 17 anos para show único no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 5 de fevereiro de 2026. A apresentação faz parte da turnê 'Long Live: The Black Parade', que celebra os 20 anos do icônico álbum. A abertura ficará por conta da banda sueca The Hives, conhecida por suas performances explosivas de garage rock. Os ingressos estarão à venda a partir de sexta, no site da Eventim, com preços entre R$ 197,50 e R$ 895. Clientes Santander terão acesso à pré-venda exclusiva hoje e amanhã.

MOMENTO ÉPICO

OUÇA & VEJA

NO ROLÊ

PROGRAME-SE

Hoje

Skasu - Sesc Santos, Santos (SP)

Delei Martins - Sesc Santo André, Santo André (SP)

Pedro Mizutani - Teatro PRIO, Rio de Janeiro (RJ)

Amanhã

Alee - Bar Opinião, Porto Alegra (RS)

Mari Merenda - Sesc Carmo, São Paulo (SP)

LUBO - Sesc 24 de Maio, São Paulo (SP)

Paulo Ohana - Sesc Vila Mariana, São Paulo (SP)

Nanda Moura - Sesc Pompeia, São Paulo (SP)

DJ Carol Tucuju - Sesc Belenzinho, São Paulo (SP)

Mumuzinho - Clube Social de São Paulo, São Paulo (SP)

Sexta

Festival Sensacional (Caetano Veloso, JAH-VAN convida Chico César, Céu e Assucena) - Parque Ecológico da Pampulha, Belo Horizonte (MG)

Jorge Vercillo - Multiplan Hall, São Caetano (SP)

Rafael Schimidt - Sesc Casa Verde, São Paulo (SP)

Zélia Duncan e Maria Beraldo - Sesc 14 Bis, São Paulo (SP)

Laís De Assis - Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)

Mariana Aydar - Sesc Bauru, Bauru (SP)

Vanguart - Cine Joia, São Paulo (SP)

Jaloo - Audio, São Paulo (SP)

Biquíni - Tokio Marine Hall, São Paulo (SP)

MPB4 - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro (RJ)

Wagner Tiso - Blue Note Rio, Rio de Janeiro (RJ)

Massacration - Circo Voador, Rio de Janeiro (RJ)

Natiruts - Fundição Progresso, Rio de Janeiro (RJ)

Suel, Orochi e Caju Pra Baixo - Espaço Hall, Rio de Janeiro (RJ)

Feira da Música Independente de Brasília (Ná Ozetti, Dante Ozetti e Patricia Bastos) - Museu de Arte de Brasília (MAB), Brasília (DF)

O cantor inglês Ritchie se apresenta no Vivo Rio, no sábado, no Rio Imagem: Ricardo Nunes/Divulgação Vivo Rio

Sábado

Festival Turá (com Bonde do Tigrão, Forró das Minas, Pretinho da Serrinha convida Criolo e Leci Brandão, Lenine e Spok Frevo Orquestra, Seu Jorge, Só Pra Contrariar) - Parque Ibirapuera, São Paulo (SP)

Festival Sensacional (Zeca Pagodinho, Iza, Marina Sena, BaianaSystem, L7NNON, Evinha, Duquesa, Melly, Boogarins, Augusta Barna convida Tizumba, Letrux DJ Set) - Parque Ecológico da Pampulha, Belo Horizonte (MG)

Paralamas do Sucesso - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre (RS)

Renato Teixeira - Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)

Oswaldo Montenegro - Teatro Guaíra, Curitiba (PR)

Daniel Boaventura - Teatro Positivo, Curitiba (PR)

Trio Mocotó - Sesc Guarulhos, Guarulhos (SP)

Raul Misturada - Sesc Avenida Paulista, São Paulo (SP)

MC Luanna - Sesc Belenzinho, São Paulo (SP)

Paulinho da Viola - Espaço Unimed, São Paulo (SP)

Alok - Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)

Ziggy Alberts - Cine Joia, São Paulo (SP)

Chrigor, Netinho de Paula e Marcio Art - Qualistage, Rio de Janeiro (RJ)

Ritchie - Vivo Rio, Rio de Janeiro (RJ)

O Baú do Raul - Circo Voador, Rio de Janeiro (RJ)

Natiruts - Fundição Progresso, Rio de Janeiro (RJ)

MPB4 - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro (RJ)

Saulo Fernandes - Estrada de Furnas, Rio de Janeiro (RJ)

Feira da Música Independente de Brasília (Itália, Nigéria, Brasil + SuperJazz) - Museu de Arte de Brasília (MAB), Brasília (DF)

Domingo

Festival Turá (com Gabriel O Pensador, Samba de Dandara, Samuel Rosa, Saulo convida Luiz Caldas, Raça Negra, Gloria Groove) - Parque Ibirapuera, São Paulo (SP)

Maglore - Bar Opinião, Porto Alegre (RS)

Fuz Aka - Sesc 24 de Maio, São Paulo (SP)

Baobá - Sesc Guarulhos, Guarulhos (SP)

Zélia Duncan e Maria Beraldo - Sesc 14 Bis, São Paulo (SP)

Zé Geraldo - Sesc Itaquera, São Paulo (SP)

Feira da Música Independente de Brasília (Luana Flores, BSB Ska Jazz Club, Karla Testa e DJ Barata) - Museu de Arte de Brasília (MAB), Brasília (DF)

Quarta