Simone Mendes perdoa e abraça fã que derrubou Simaria no palco há oito anos

Simone Mendes, 41, reencontrou a fã que, oito anos atrás, havia derrubado sua irmã Simaria, 43, ao invadir o palco em que ambas se apresentavam.

O que aconteceu

A moça, identificada como Nina, compareceu ontem ao show de Simone no São João de Amargosa, segurando um cartaz com pedido de desculpas. "Simone, me dê a oportunidade de me desculpar pelo ocorrido há oito anos", dizia o texto da jovem.

Simone conseguiu avistar a mensagem na plateia e, surpresa, convidou Nina a subir ao palco. "Foi você? Vem me abraçar, venha!", pediu, calorosa.

A cantora abraçou a fã e deixou claro que não guarda qualquer ressentimento pelo ocorrido. "Mesmo acontecendo aquilo, nunca ficou mágoa em meu coração, nem no coração da minha irmã. Entendemos que foi no calor da emoção. E eu também lhe dei uma microfonada", acrescentou, arrancando risos dos presentes.

O incidente entre Nina e as irmãs sertanejas aconteceu em 2017, no mesmo evento. Emocionada, Nina subiu ao palco sem ser convidada e 'agarrou' Simaria, provocando a queda que lhe gerou ferimentos no joelho na ocasião.