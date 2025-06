Renato e Solange ficam juntos na primeira versão de 'Vale Tudo'?

Renato (João Vicente de Castro) e Solange (Alice Wegmann) vão assumir o namoro em uma trama inédita no remake de "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Em cenas previstas para o capítulo de amanhã, o novo casal vai assumir o namoro para todos os funcionários da Tomorrow. "É que eu e a Solange... a gente queria dividir com vocês que a gente tá num lance de se conhecer melhor", comunica o dono da agência.

Marieta (Cacá Ottoni) fica chocada com a revelação. "Como assim? Vocês estão se conhecendo melhor há anos, né?", questiona a assistente. "Sim, mas a gente quer dizer 'se conhecer' em outro sentido. Rolou, galera. E a gente queria que vocês ficassem sabendo logo". explica a ex-namorada de Afonso (Humberto Carrão).

Os dois se beijam na frente de todos. "Acho que não vai ter outro jeito", diz ele puxando a namorada para o beijo.

O romance de Solange e Renato é uma trama inédita do remake de "Vale Tudo". Na primeira versão da trama, exibida em 1988, os dois não têm nenhum envolvimento amoroso.

Na novela de 1988, enquanto Afonso está com Fátima (Bella Campos), Solange se envolve em um relacionamento com Mário Sérgio (Thomás Aquino). No entanto, ao final da novela, a diretora da Tomorrow e o filho de Odete Roitman (Débora Bloch) ficavam juntos.

Mário Sérgio (Thomás Aquino) e Solange (Alice Wegmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

