Influencer e ex-affair de Neymar: a madrasta do filho de Marília Mendonça

Gabriela Versiani, 26, namora o cantor sertanejo Murilo Huff, 29, desde 2023. Ele é pai de Léo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça (1995-2021), e disputa atualmente a guarda integram do menino com a mãe da cantora.

Quem é a influenciadora

Natural de Patos de Minas (MG), Gabriela é modelo desde os 6 anos de idade. Ficou famosa na internet ao compartilhar seu dia a dia no Instagram, onde é seguida por 6,4 milhões de pessoas. Atualmente, vive em São Paulo.

Bissexual, também ficou famosa por seus relacionamentos. Ela já namorou MC Kevinho e a DJ Barbara Labres. Além disso, já viveu affair com Neymar, Gabriel Medina, Paulo André e Bianca Andrade, a Boca Rosa. "A gente já se beijou. A Bianca é demais, não tem condição nenhuma", disse ela, em entrevista ao PodDarPrado, em 2022.

Gabriela possui registro de atriz, já fez teatro e participou do filme "Dejavú". Também esteve nos clipes da música "Puto de Luxo", de Xamã, e de "Sou Má", de Ludmilla. É dona de uma marca de beachwear que leva seu sobrenome.

Em interação com fãs, ela listou as próprias qualidades: honesta, generosa, bondosa e positiva. Já os defeitos seriam teimosa e desatenta.