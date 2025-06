Prefeita rouba cena e dá beijo em Belo em festa junina no interior da Bahia

De Splash, no Rio

Tânia Yoshida, prefeita de Conceição do Jacuípe, no interior da Bahia, surpreendeu o cantor Belo ao dar um beijo na boca do artista durante festa junina.

O que aconteceu

Antes de agradecer a presença do público, a prefeita fez pedido ao cantor. "Não posso sair daqui sem te dar um beijo, viu?"

Logo em seguida, cantor atendeu desejo da prefeita e fez público vibrar. "Essa prefeita é maravilhosa", disparou Belo.

A prefeita publicou foto do beijo no Instagram. "Meus amores, nosso Arraiá tem sido especial demais! Hoje tivemos a presença desse artista que admiro demais! Obrigada, Belo", escreveu ela.