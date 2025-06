Personagem central de 'Os Simpsons' morre em fim de temporada e revolta fãs

O último episódio da 36ª temporada de "Os Simpsons" deixou os fãs revoltados ao mostrar a morte de uma das personagens principais da série: Marge Simpson.

O que aconteceu

Ambientado numa linha narrativa futura, o capítulo exibe o funeral da esposa de Homer. O patriarca, aliás, aparece inconsolável no funeral da esposa, ao lado dos filhos, Bart e Lisa, e de outros personagens clássicos do programa.

Mesmo 'morta', Marge segue aparecendo em espírito no episódio. Ela se preocupa em unir afetivamente Bart e Lisa — que teriam se distanciado com os nomes — e chega a aparecer sentada em uma nuvem, satisfeita em ver os herdeiros se aproximarem após assistirem a uma afetuosa mensagem de vídeo que lhes deixou.

A falecida, inclusive, ganha um novo amor no outro plano para 'substituir' Homer. Os minutos finais do episódio mostram que ela está vivendo um 'affair celestial' com ninguém menos que o ex-Beattle Ringo Starr. "Estou tão feliz por podermos casar com pessoas diferentes no céu", diz Marge, antes de beijar o músico desencarnado.

Apesar dos contornos sarcásticos, a referência à morte de Marge causou descontentamento nos fãs de "Os Simpsons". Na rede social X (antigo Twitter), choveram comentários criticando o falecimento da personagem, com direito até a criação de uma comunidade intitulada "Justice For Marge" ("Justiça pela Marge"), pedindo a 'ressurreição' da matriarca.