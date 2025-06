Power Couple: Victor e Rayanne vencem 9ª Prova dos Casais e ficam imunes

Victor e Rayanne venceram a 9ª Prova dos Casais do Power Couple 2025 (Record). A prova foi exibida na edição de hoje.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Power Couple? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como foi a prova

Na disputa, os casais precisavam escalar juntos uma grande rede com obstáculos. O objetivo era conduzir bolas entre as cordas até encontrar o ponto ideal para lançá-las, de cima, nos alvos posicionados no chão.

Para cumprir a prova, o casal deveria descer da rede após acertar três bolas nos alvos e parar o cronômetro.

Vencia a prova o casal que completasse o percurso em menor tempo, levando R$ 20 mil e imunidade. Com três minutos, Rayanne e Victor venceram a prova.

Já a dupla com pior tempo foi direto para a DR. Talira e Pessina ocuparam essa vaga.