Sobrinha de Jorge Fernando encara luto em nova novela: 'Não ia atuar mais'

De Splash, no Rio

Maria Carol Rebello, 42, volta às novelas como Olga, personagem que interpretou há quase uma década em "Êta Mundo Bom" (2016). Agora, ela retoma a história na continuação "Êta Mundo Melhor", que estreia na próxima segunda-feira na Globo.

Retorno à TV e o luto

Para Maria Carol, a volta aos Estúdios Globo acontece após período de luto por mortes recentes na família. Em 2019, o diretor Jorge Fernando, tio da atriz e responsável por conduzir "Êta Mundo Bom" em 2016, morreu em decorrência de uma parada cardíaca. No mesmo ano, ela perdeu a avó, a atriz Hilda Rebello. No ano passado, seu irmão, o ex-ator mirim João Rabello, foi morto a tiros na Bahia por engano.

Esse trabalho é um presente pessoal para mim. Achei que não ia atuar mais. Sempre trabalhei com arte, mas estava dirigindo, sem saber se voltaria a atuar. Voltar aos Estúdios Globo sem meu tio foi como me sentir uma criança ali pela primeira vez.

Maria Carol Rebello e o irmão, João Rebello, morto por engano no ano passado Imagem: Reprodução/Instagram/@rebellomaria

Filha da produtora artística Maria Rebello, a atriz descreve a própria família como uma "trupe de circo", em que o trabalho conjunto sempre foi natural. "Trabalhei com meu tio, com minha avó... Eles estão muito presentes em mim: nas minhas escolhas, na minha arte, nas minhas referências. Ele [Jorge Fernando] está aqui, comigo."

Apesar da dor, a atriz celebra o reencontro com colegas antigos e a oportunidade de se reinventar em cena. "Estou muito feliz de voltar com a Olga e de estar com tantos atores maravilhosos, muitos amigos e outros novos que estou conhecendo agora".

Voltar com a Olga é um desafio. Nove anos depois, reencontrar essa personagem é algo muito interessante como atriz. Nunca tinha passado por essa experiência, e percebo que muitos colegas também não. Mas é uma personagem por quem tenho muito carinho.

Na trama, Olga é casada com o Dr. Araújo (Flávio Tolezani), antigo conhecido da atriz nos bastidores da novela original. "Eles enfrentam a dificuldade de manter o tratamento do filho, que está no exterior. Isso traz nuances diferentes para a história."

"Êta Mundo Melhor!"

Spin-off de novela exibida em 2016, a trama traz de volta o matuto Candinho (Sergio Guizé) e seu burro Policarpo. "'Êta Mundo Melhor!' não é exatamente uma continuação de 'Êta Mundo Bom!'. É uma nova novela, é uma nova história, que de alguma maneira se espelha na história anterior. O mote da novela anterior era Candinho procurando a mãe, o mote desta novela é Candinho procurando o filho", explicou o autor.

A nova história será ambientada nos anos 1950, enquanto a novela de 2016 se passava na década de 1940, e acompanha a trajetória de Candinho após a morte de sua mãe, Anastácia (Eliane Giardini) e de sua esposa, Filó (Débora Nascimento). O protagonista terá que buscar seu filho, que foi deixado em um orfanato após a morte da mulher.

Sérgio Guizé, Flávia Alessandra, Bianca Bin, Rainer Cadete, Elizabeth Savalla, Ary Fontoura, Jeniffer Nascimento e Eriberto Leão são alguns nomes que retornam do elenco original. Larissa Manoela, Grace Gianoukas, Nívea Maria e Heloísa Périssé são novidades da trama.