Mãe biológica de Sofia ressurge em cenas sensíveis de 'Dona de Mim'

Nesta quarta-feira (25), em "Dona de Mim" (Globo), Sem saber que Vanderson não perdeu a memória, Jaques pede que o homem finja ser o pai de Sofia. Em seguida, o oportunista lembra de quando Ellen negou sua gravidez a ele.

Vanderson (Armando Babaioff) e Sofia (Elis Cabral) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda neste capítulo: Leo disfarça quando Sofia a chama. Jaques abriga Vanderson em sua casa, e Tânia se incomoda.

Davi pede um novo poema a Samuel, que se irrita com o irmão. Leo se aconselha com Filipa sobre sua ilusão com Davi. Leo confronta Samuel sobre seus poemas, e o rapaz não consegue confessar seu amor. Leo termina com Davi.

Gisele estranha o comportamento de Ayla. Davi e Samuel brigam, e Abel tenta apartar os dois.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.