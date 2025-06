Lesma ou baleia? Qual bicho tem o maior pênis do reino animal?

Em termos absolutos, o animal que possui o maior pênis do mundo é a baleia-azul. Os órgãos sexuais dos machos do mamífero marinho podem chegar a 2,7 metros de comprimento e 22 centímetros de diâmetro, e pesar até 400 quilos.

Impressionante? Não para as baleias-azuis. Este é o maior animal conhecido, com tamanho médio de 30 metros (o equivalente a um prédio de 10 andares) e 150 toneladas. Tudo o que se refere a ela, portanto, é enorme. Mas, como tudo na vida é relativo, numa base comparativa, a gigantesca baleia perderia nessa "competição" para a pequena lesma-banana.

O pênis da lesma-banana é do tamanho do próprio corpo Imagem: Reprodução Internet

Enquanto o pênis da baleia não chega a 10 por cento de seu comprimento total, o órgão sexual do molusco alcança o mesmo tamanho de seu corpo, que varia de 15 cm a 25 cm.

O gastrópode (Caracol), inclusive, carrega essa fama em seu nome científico: Ariolimax dolichophallus. "Dolichophallus", no caso, significa "órgão genital longo". E sua vida sexual é intensa: hermafrodita, ela é capaz de atuar como macho ou fêmea na hora do acasalamento, que pode durar horas.

Confira abaixo outros animais que entram nesta lista:

Elefante africano

Elefante africano: pênis de um metro Imagem: Getty Images/iStockphoto

Entre os animais terrestres, o elefante africano é o que possui o título de maior pênis, com cerca de 100 cm de comprimento e 20 cm de largura. O mamífero chega a 3,2 metros de altura. Seu órgão sexual pesa mais de 27 quilos e, durante a ejaculação, o elefante consegue expelir de 25 ml a 150 ml de esperma, até cinco vezes por dia.

Lula

A lula aproveita o tamanho do pênis para acoplá-lo na fêmea sem desperdiçar espermatozoides na água Imagem: Reprodução

Em 2010, cientistas britânicos descobriram que o pênis ereto de lulas-macho que vivem no fundo do mar tem quase o mesmo tamanho do corpo do animal, com mais de 60 centímetros. Com o órgão, a lula macho chega até o corpo da fêmea e injeta os espermatozoides diretamente, para evitar que ele seja levado pela água.

Marreco pé-na-bunda

Marreco-pé-na-bunda: a 'campeã' entre as aves com pênis grandes Imagem: Reprodução

Entre os pássaros, o troféu vai para o Oxyura vittata, uma espécie de pato que vive nos lagos da Argentina e é conhecido popularmente como marreco pé-na-bunda. Enquanto a maioria das aves não possui o órgão reprodutor, o pênis do pato-argentino pode chegar a 42,5 centímetros - o mesmo tamanho da ave. Ele tem um formato parecido com um saca-rolhas espiral e possui uma textura espinhosa semelhante a uma escova. O ato do acasalamento é pouco conhecido pelos cientistas, mas acredita-se que a "escova" na ponta do pênis serviria para remover o esperma dos companheiros anteriores dentro do oviduto.

Fontes: O Livro dos Recordes, The Whales Facts, Biology, Medicine, and Surgery of Elephants