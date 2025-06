Lauro César Muniz diz que novelas da Globo regrediram: 'Lamento isso'

O autor Lauro César Muniz, 89, responsável por sucessos da teledramaturgia da Globo, avaliou o atual cenário dos folhetins da emissora.

O que aconteceu

Muniz ponderou que "houve retrocesso" na dramaturgia da Globo, sobretudo nas novelas exibidas no horário nobre. "A gente sente que houve um retrocesso lamentável na qualidade das telenovelas que estão no ar no horário principal. Lamento isso", declarou durante entrevista à coluna Gente, no canal do YouTube da revista Veja.

Ele disse haver "bons autores" na atualidade, mas ressalta a sensação de queda na qualidade dos folhetins. "Já vi alguns trabalhos anteriores, o mesmo autor fazendo trabalho muito bons e hoje regredindo bastante. Nosso passado, modéstia à parte, foi excelente. Tivemos grandes autores, colegas fantásticos que faziam alguma coisa nova, buscavam um caminho novo".

O autor afirmou ser importante que os escritores consigam mudar os próprios personagens no decorrer da trama. "O que visto é que os capítulos hoje se repetem muito e ao chegar no meio já estão marcando pontos como eram no início... Tem uma estrutura que se modifica com o decorrer dos capítulos. É muito importante mudar as novelas em relação ao tempo. O espectador quer rever coisas, sim, mas quer que a coisa continue mudando, dando aos personagens caminhos diferentes".

Ele, que também assinou trabalhos na Record, disse que a emissora tenta impor a religião por meio de sua teledramaturgia. "Hoje, na Record, estão muito mais preocupados em fazer propaganda religiosa, o que é lamentável. Uma propaganda que não corresponde ao momento geral do país. Eles estão preocupados mais em implantar uma realidade religiosa. Não é bom. Como não é bom implantar uma realidade marxista. A telenovela tem o seu caminho. Ela tem que ser criada com consciência".

Lauro César Muniz é autor de diversos sucessos da TV brasileira. Na Globo, ele assinou produções como "Espelho Mágico" (1977), "O Salvador da Pátria" (1989), "Perigosas Peruas" (1992), "Sonho Meu" (1993) e "Chiquinha Gonzaga". Na Record, escreveu novelas como "Cidadão Brasileiro" (2006), "Poder Paralelo" (2009) e "Máscaras" (2012).