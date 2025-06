Kevin Costner rebate prints de dublê que o processa por de cena de estupro

Kevin Costner, 70, se pronunciou por meio de seus advogados, rebatendo as acusações feitas pela dublê Devyn LaBella, por conta de uma cena de estupro no filme "Horizon: Uma Saga Americana: Parte 2".

O que aconteceu

O ator se manifestou através de uma nota emitida por Marty Singer, seu advogado. "A Sra. LaBella estava ensaiando uma tomada de inserção para uma cena com roteiro. Não houve intimidade ou qualquer coisa sexual na cena. Houve um puxão no vestido enquanto ela estava totalmente vestida, com um vestido e ceroulas compridas, deitada ao lado de um ator", afirmaram ao Daily Mail.

O posicionamento ainda garante que a dublê agradeceu a supervisora após o trabalho. "Numerosas testemunhas contradisseram as alegações infundadas da Sra. LaBella. Ela mesma enviou uma mensagem de texto para sua supervisora após o fim das gravações dizendo: 'Obrigada por essas semanas maravilhosas'. Esperamos pelo fim rápido deste processo infundado", concluíram.

Recentemente, Devyn LaBella incluiu em seu processo alguns prints de uma conversa que teria acontecido em 3 de maio de 2023, um dia após a filmagem. No processo, ela diz ter sido forçada a realizar a filmagem de uma sequência de estupro sem os devidos protocolos de segurança, sem aviso prévio, nem consentimento.

Nas mensagens anexadas, ela fala sobre a gravação com uma coordenadora de intimidade. "Eu queria discutir sobre a abominação de ontem quando nós duas tivermos tempo. Fui colocada numa posição realmente errada e isso me afetou muito", escreveu ela na conversa, divulgada hoje pela revista Us Weekly.

A coordenadora de intimidade, responsável pelas cenas de teor sexual, lamentou o episódio. "Ah não, sinto muito em ouvir isso, Devyn", disse.

LaBella fez uma série de questionamentos sobre o modo como a cena foi feita. "Por que não tinha um coordenador de intimidade?", indagou. "Por que uma dublê estava fazendo um trabalho que não era de uma dublê — especialmente dada a sensibilidade isso? Quem vai assumir a responsabilidade pelo abuso de poder?", perguntou.

A dublê ainda disse no processo que se sentiu "humilhada e traumatizada" pelo que aconteceu. Costner, o diretor do filme, teria instruído um ator a montar sobre a dublê. Além disso, o ator ainda tinha que imobilizá-la e levantar violentamente sua saia.