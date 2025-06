Influenciadora fitness fica paraplégica após ser picada por carrapato

A influenciadora norte-americana Maria Palen, 31, ficou parcialmente paralisada após contrair Babesiose, uma doença transmitida por carrapatos.

O que aconteceu

Se antes compartilhava sua rotina de treinos, hoje Maria mostra nas redes sociais sua luta para voltar a andar. No ano passado, ela revelou aos seguidores que estava com uma doença misteriosa, que a deixou acamada e fez com que ela perdesse em um curto espaço de tempo uma grande quantidade de peso.

Antes de ficar paralisada, no entanto, a influenciadora enfrentou sintomas que, segundo ela, qualquer pessoa ignoraria. "Começou com pequenas dores, pequenas dores que a maioria das pessoas ignoraria, então meu corpo desistiu completamente de mim", afirmou em uma publicação feita em 2024.

Inicialmente, os médicos acreditaram que se tratava de uma doença autoimune, até descobrirem Babesias — pequenos organismos que entram na corrente sanguínea através da picada de um carrapato. Uma vez no corpo humano, esses seres atingem os glóbulos vermelhos e são capazes de destruir completamente o sistema imunológico.

Palen descreveu a sensação como "estar presa em uma dor insuportável". "Ficou tão ruim que algo tão simples como bloquear meu telefone ou girar o volante do meu carro se tornou um momento de agonia", relatou a influenciadora.

Formada em engenharia química e adepta de um estilo de vida saudável, com uma alimentação vegetariana, Palen viu sua saúde deteriorar de forma rápida. Após a forte dor, Maria começou a se sentir tão fraca ao ponto de não conseguir mais ficar em pé.

Ao ser levada novamente ao hospital, começou a sentir um formigamento nos membros inferiores. "Assim que os analgésicos fizeram efeito no hospital, minhas pernas começaram a ficar dormentes. Primeiro a esquerda, depois a direita, até chegar ao meu umbigo".

Diagnosticada com mielite transversa, inflamação na medula espinhal associada à Doença de Lyme, a influenciadora descobriu que tinha pequenas chances de voltar a andar. "33% de chance de recuperação total, 33% de chance de recuperação parcial ou 33% de chance de nenhuma recuperação", afirmou.

Já sem economias, Maria Palen conta com a ajuda de uma vaquinha, organizada por uma amiga, para cobrir os custos médicos, que já ultrapassam US$ 50 mil. "Suas economias estão esgotadas e as contas médicas continuam a se acumular. Tendo perdido seu apartamento e sua carreira devido à longa duração de sua doença, Maria está atualmente morando com a família no Texas", afirma o perfil na plataforma GoFundMe, que já arrecadou cerca de US$ 12 mil.