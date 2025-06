Gabriel David se manifesta sobre Virginia Fonseca na Grande Rio: 'Sorte'

Gabriel David, 27, quebrou o silêncio a respeito da polêmica escolha de Virginia Fonseca, 26, para ser rainha de bateria da escola de samba Grande Rio.

O que aconteceu

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) prometeu dar sua opinião contundente sobre o assunto após a festa de seu casamento com Giovanna Lancellotti, 32, que ocorre neste sábado. "Prometo que vou responder, mas queria fazer isso num podcast de Carnaval. Vou fazer isso depois do casamento e tal", prometeu ele, nos stories de seu Instagram, ao responder um seguidor que lhe cobrou uma posição acerca da questão.

Gabriel também desejou sorte a Virginia e à escola, deixando claro que respeita a escolha da Grande Rio. "Só quero dizer agora que eu desejo toda a sorte do mundo para a Virginia, para a bateria da Grande Rio, para o Mestre Fafá — pessoas de quem sou muito fã, que fazem um trabalho muito grandioso no Carnaval, que têm de ser respeitados acima de tudo. A decisão da escola tem que ser respeitada."

A opção da escola por Virginia tem sido criticada desde seu anúncio, em maio. A ex-esposa de Zé Felipe vai substituir a atriz Paolla Oliveira, que ocupou o posto de rainha de bateria até o último Carnaval.