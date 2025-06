Ex-BBB Sarah Andrade explica posicionamento político e pede fim de ataques

Sarah Andrade, 34, voltou a falar sobre seu posicionamento político nas redes sociais.

O que aconteceu

A ex-BBB reclamou de ter sido rotulada — e cancelada — ao se declarar direitista durante sua participação no BBB 21 (Globo). "Sim, eu disse que era de direita e já sabia o que viria depois. 'Direita! Eita! Então ela é contra pobre, homossexual, a favor de arma, de golpe, de chicote, de tudo o que é ruim...'. A internet não tem um meio-termo, né? Ela é drama ou lacre", criticou ela, em sequência de posts divulgados nos stories de seu Instagram.

Sarah explicou que se considera de centro-direita, mas se colocou publicamente como direitista para 'simplificar'. "Por que eu disse que era de direita? Porque era mais fácil do que tentar explicar, pela milésima vez, que sou de centro-direita. O centro-direita acredita em liberdade econômica com responsabilidade social. Você pode empreender, investir e crescer, mas o estado também precisa olhar para quem precisa."

Ela deixou claro que está cansada de lidar com interpretações rasas sobre sua posição ideológica. "Há quatro anos, quanto tentei explicar que a minha visão era centro-direita, vieram com aquele clássico: 'Ah, ela está em cima do muro, querendo agradar a todo mundo. Fala logo quem você apoia'. Apontaram nomes de políticos, como se centro-direita fosse sinônimo de covardia e não de nuances. Ou seja, se você não entra na polarização, te empurram para um dos lados. Agora, para não me acusarem e ser isenta, sim, eu me joguei, e eu sou de direita. Mas a verdade é que eu sou mesmo é 'cansada'!"