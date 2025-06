Eliana diz que precisou fazer cirurgia por causa de sintoma da menopausa

Eliana, 52, revelou que precisou ser submetida a uma cirurgia em 2024 por causa da menopausa.

O que aconteceu

Eliana explicou que já havia sentido os sintomas mais comuns da menopausa antes. "Já senti os efeitos como calor, irritação, soninho interrompido. O que mais me pegou foi o sono. [Mas comecei a sentir] outros sintomas que eu não sabia que eram da menopausa", iniciou durante participação no podcast PodDelas.

No entanto, a apresentadora destacou que no ano passado passou a sentir um problema incômodo que deixou seu ombro paralisado. "Eu tive um congelamento no ombro. Há um ano, eu estava fazendo a minha transição profissional, ninguém percebeu, mas quem convivia comigo todos os dias sabia. Eu não conseguia levantar o braço. O meu ombro congelou e o meu braço grudou no meu corpo".

Eliana ressaltou que foi necessário passar por um procedimento cirúrgico no ombro. "Eu tive que operar porque meu ombro estava congelado. Na ocasião, nem o médico entendeu, mas descobri ser um sintoma da menopausa por causa de um estudo. [Então] se você [mulher] está vivendo isso e está entrando na menopausa, é importante buscar informação e ajuda".