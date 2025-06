'Traz lembranças ruins': quem é Edith Wisner, a 1ª esposa de Raul Seixas?

Edith Nadine Wisner se casou com o cantor Raul Seixas em 1967. Juntos, eles se tornaram pais de Simone Vannoy, a primeira filha do músico, em 1970. Ambas são retratadas na série "Raul Seixas: Eu Sou", que será lançada pelo Globoplay amanhã.

Quem é Edith Wisner

A última vez em que Edith Wisner falou publicamente sobre Raul Seixas foi em 2012. Simone Vannoy leu uma declaração da mãe durante as gravações do documentário "Raul: O Início, o Fim e o Meio".

Eu não dou entrevistas sobre o Raul, pois isso me traz lembranças ruins. Fechei essa parte da minha vida e não quero reviver essa época. Edith Wisner

A norte americana conheceu Raul entre 1964 e 1965, quando veio ao Brasil acompanhada do pai, George Wisner. Ela estava em uma festa com a irmã, Esther, com quem o cantor flertou. "Na semana seguinte, houve outra festa, e Edith, desta vez, foi sozinha. E lá veio o mesmo conquistador", contou Simone em declaração divulgada pela página oficial de Raul Seixas no Facebook.

Ficou claro que ele estava pensando que minha mãe era a Esther. Mas ela não esclareceu nada, deu corda e eles acabaram conversando bastante e marcando outros encontros. Somente algumas semanas depois, quando o relacionamento já tinha uma certa intimidade, é que meu futuro pai deu de cara com a Esther. Simone Vannoy

George Wisner foi contra o namoro da filha com o músico. Para separar o casal, ele enviou Edith aos EUA para concluir os estudos em 1966. Ela e Raul Seixas trocaram cartas diariamente por aproximadamente um ano, evitando que a relação caísse no esquecimento, segundo a biografia "Raul Seixas: Não Diga Que a Canção Está Perdida", escrita por Jotabê Medeiros. As informações também foram divulgadas pelo jornalista Julio Ettore em seu canal no YouTube, Conexão Legiônica.

De volta ao Brasil, Edith e Raul pensaram em estratégias para ficarem juntos. O cantor prometeu ao sogro que deixaria o grupo Panteras, em que era vocalista em Salvador, para prestar vestibular e estudar direito, tornando-se advogado, igual a George. Com este acordo, eles oficializaram a união em 1967.

Porém, Raul não cumpriu o combinado. Ainda com o grupo Panteras, ele foi ao Rio de Janeiro para acompanhar uma turnê do cantor Jerry Adriani, sucesso nacional nos anos 1960. Edith viajava com a banda em uma kombi, segundo contou o próprio Jerry Adriani em entrevistas.

Edith trabalhava como professora de inglês. O salário dela sustentou o casal por meses em 1969, quando Raul desistiu temporariamente da carreira de artista no Rio de Janeiro, segundo a biografia "O Baú do Raul", escrito por Kika Seixas e Tárik de Souza.

Edith Wisner aparece como compositora de uma das primeiras apostas de Raul. "Let Me Sing, Let Me Sing" foi escolhida para a apresentação no Festival da Canção, em 1972. Ela assina a obra como Nadine Wisner junto com o artista.

Edith Wisner e Raul Seixas Imagem: Reprodução/Facebook

O fim do casamento

A aproximação de Raul com sociedades ocultistas também deixava Edith apavorada. Ela tinha uma formação cristã ortodoxa, estava chocada com a aproximação de Raul com o universo crowleyano. Os conflitos acentuaram-se e não demoraria a chegar um impasse definitivo. Jotabê Medeiros na biografia 'Raul Seixas: Não diga que a canção está perdida'

A influência de Aleister Crowley, famoso ocultista britânico, não era o único problema do casal. A relação de Raul Seixas com as drogas se tornou mais intensa após a aproximação do cantor com Paulo Coelho, parceiro em diversas composições.

Eu apresentei todas as drogas ao Raul. Não me sinto nem um pouco culpado. Ele era adulto, casado e tinha filha. Paulo Coelho

Edith Wisner conversou sobre a mudança de comportamento do cantor com o seu guitarrista, Jay Vaquer. "O Raul não é mais o Raul", disse ela em papo com o músico. Jay é irmão de Glória Vaquer, com quem Raul Seixas se casou após terminar o relacionamento com Edith.

Edith me deu a primeira fila de cocaína. Foi o Raul quem deixou ela, e não o contrário. Não vou dizer que foi por minha causa, mas ele já estava saindo [dessa relação]. Glória Vaquer

Sem avisar Raul Seixas, Edith Wisner voltou para os EUA com a filha Simone em 1974. Ela vendeu seu apartamento no Rio de Janeiro após "flagrantes de aventuras extraconjugais" do cantor, segundo a biografia escrita por Jotabê Medeiros. Desde então, o músico perdeu o contato com a filha e com a ex-mulher.

Raul Seixas voltou a se casar quatro vezes após o relacionamento com Edith. Depois de Glória Vaquer, ele viveu relacionamentos com Tânia Barreto, Kika Seixas e Lena Coutinho. Após Simone, o músico também foi pai de Scarlet e Vivian Seixas.