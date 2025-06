Ex-galã de Malhação fecha bar temporariamente após denúncias e multas

Após transformar um sonho em realidade e inaugurar seu próprio bar na Zona Sul do Rio, Daniel Erthal se deparou com um novo desafio.

O que aconteceu

O ex-galã de Malhação precisou suspender temporariamente as atividades do bar. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do ator. Segundo ele, o motivo do fechamento foram denúncias relacionadas às cadeiras posicionadas na calçada do estabelecimento, o que resultou em diversas multas.

Você mesmo que me denunciou por cadeiras aqui... R$ 1.400, multas e mais multas, você conseguiu. Portas fechadas! Mas você não atrapalhou nosso sonho, me ajudou porque a gente precisava de uma pausa. Eu vou parar e vou te anunciar que vamos funcionar pela manhã. Vamos mudar um pouco a atmosfera e o roteiro da Ilha da Sede, já que não está dando bom noturnamente

Daniel Erthal

No retorno, o bar passará a funcionar apenas durante o dia. Daniel comentou que planeja incluir café da manhã no cardápio. O ex-galã da TV também pretende selecionar pontualmente os dias em que realizará eventos noturnos no local. A pausa nas atividades servirá ainda para uma pequena reforma no espaço, segundo o proprietário.

Daniel Erthal viralizou no ano passado ao trabalhar como vendedor ambulante no carnaval.