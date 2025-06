Continuação de Floribella ganha trailer dublado e data de estreia no Brasil

A Max acaba de confirmar para julho a estreia no Brasil da série argentina "Margarida", criada por Cris Morena — autora de sucessos como "Rebelde" e "Chiquititas".

O que aconteceu

A atração é uma continuação de "Floricienta", novela argentina que gerou o remake brasileiro "Floribella". Ela mostra como Margarida (Mora Bianchi) busca suas origens após a suposta morte de seus pais, Flor (Juliana Silveira) e conde Máximo (Mário Frias), durante uma guerra em Krikoragan. Nessa jornada, reencontra-se com sua tia Delfina (Isabel Macedo), que colocou uma impostora, Daisy (Lola Abraldes), para usurpar a identidade da sobrinha.

"Margarida" conta com 40 episódios em sua primeira temporada — uma segunda já está em produção. A obra é toda gravada no Uruguai, embora seu elenco seja formado por atores em sua maioria argentinos.

A Max está anunciando a história como uma sequência direta da própria "Floribella". "Se você cresceu sonhando com 'Floribella', chegou o momento de voltar a encher sua vida de sonhos. Uma nova história está prestes a começar: com música, romance e toda a magia que já fez seu coração bater forte uma vez. A história da filha de Floribella, que emocionou corações na América Latina, agora quer florescer no Brasil", afirma a divulgação oficial da série.

Assista ao trailer em português de "Margarida":