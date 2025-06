Mãe de Marília motivou término com Murilo Huff, segundo sertanejo Bruno

Após a notícia de que Murilo Huff pediu a guarda total do filho com Marília Mendonça, o público resgatou um vídeo de Bruno, da dupla com Marrone, comentando o término dos cantores.

O que aconteceu

No vídeo, gravado dias depois da morte de Marília, Bruno diz que dona Ruth foi o motivo do término. "[Marília] ama tanto a mãe dela... Amava... Ama, ainda, porque eu acredito na vida após a morte. Ela fazia tudo pela mãe", disse o cantor num show em Varginha (MG) no dia 7 de novembro — dois dias após o acidente que matou a cantora.

Inclusive, ela falou particular no meu ouvido que largou do menino porque ele estava enfrentando a mãe. Ela falou: não, a minha mãe, não! Ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela. Bruno, da dupla com Marrone, em 2021

No mesmo show, ele falou sobre seu último encontro com Marília. Bruno fez uma apresentação particular para a cantora e dona Ruth: "Deus deu um presente para mim: poder dar um presente para ela e para a mãe dela, sem eu saber que ela ia morrer, bicho. Isso, para mim, foi a maior loucura que aconteceu na minha vida. Eu fui usado por Deus".

Pedido de guarda total

No dia 11 de junho, Murilo Huff abriu na Justiça um processo pedindo a guarda total do filho. Hoje, a guarda é compartilhada com Ruth Moreira, a mãe de Marília Mendonça. Léo Huff mora com a avó em Goiânia (GO), desde a morte da cantora — em novembro de 2021. O cantor visita o menino com frequência, não permitindo, por exemplo, que sua agenda de shows tenha mais de dez eventos seguidos para não ficar longe do garoto.

Em contato com Splash, a equipe de Murilo informou que o desejo do artista é ficar ainda mais próximo do garoto. "A única informação que o Murilo tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto".

O artista, inclusive, reforçou no contato com a reportagem que não impedirá a criança de conviver com os familiares de Marília Mendonça. "Isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes."

Robson Cunha, advogado da família de Marília Mendonça, informou para Splash que a preocupação em questão é sobre a qualidade de vida de Léo. "Reforçamos ainda que a única preocupação da Dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento."