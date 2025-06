Bruna Lombardi compartilha cliques de 43 anos atrás em set: 'Foi intenso'

Bruna Lombardi, 72, recordou algumas fotos de 43 anos atrás em um set de filmagens após o nascimento do filho.

O que aconteceu

Atriz relembrou que os cliques foram feitos durante a minissérie "Avenida Paulista", da Globo, de 1982. A postagem foi feita hoje em seu perfil do Instagram.

Artista destacou que era seu retorno às gravações. "Foi meu primeiro trabalho depois do nascimento do Kim. Voltar ao set nesse momento tão especial da minha vida foi intenso — ainda amamentava e, ao mesmo tempo, dava vida à Anamaria Scorza, uma personagem complexa e perturbada", declarou na legenda.

Com a lembrança, Bruna Lombardi foi elogiada na rede social. "Super atriz e muito linda!", indicou uma. "Nessa primeira foto noiva, você está uma mistura de Adriane Galisteu com Grazi Massafera", comparou outro. "Uma das mulheres mais linda do Brasil", enalteceu uma terceira.