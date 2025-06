Atores de 'Guerreiros do Sol' já apareceram sem roupa nas redes sociais

"Guerreiros do Sol", atual novela original Globoplay, é cheia de cenas quentes. Mas alguns atores do elenco já apareceram sem roupa em outros trabalhos ou em ensaios para as redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Cadu Libonati

Francisco Vitti e Cadu Libonati Imagem: Reprodução/Instagram

Vivendo Vicente, o filho de Jânia (Alinne Moraes), em "Guerreiros do Sol", Cadu Libonati já fez alguns ensaios sem roupa. Em um deles, o ator apareceu nu ao lado de Francisco Vitti, o irmão de Rafa Vitti.

Em outro ensaio, Cadu brinca com fetiches. Ele aparece com uma corda amarrada ao seu corpo nu.

Cadu Libonati em ensaio sem roupa Imagem: Reprodução/Instagram

Ítalo Martins

Ítalo é Crispino Alencar na novela "Guerreiros do Sol". Em sua conta no Instagram, o ator posta vários registros sem camisa.

Ele também já posou totalmente nu para as redes sociais. Na imagem, o ator aparece deitado no chão com o bumbum à mostra.

Ítalo Martins sem roupa Imagem: Reprodução/Instagram

Kelner Macedo

Vivendo Zé do Bode em "Guerreiros do Sol", Kelner já apareceu nu em diversas produções. No clipe "Pedrinho", da cantora Tulipa Ruiz, ele aparece sem roupa ao lado de vários outros atores.

Na série "Todxs Nós" (HBO), ele fez cenas de sexo com o ator Felipe Frazão. No filme "Corpo Elétrico", o artista aparece em cenas sem roupa ao lado de Linn da Quebrada.