'Como ousa?': atriz é filmada xingando vilão de Karatê Kid após ser mordida

Alicia Hannah-Kim, da série Cobra Kai, foi gravada pela câmera de um policial detonando Martin Kove após ser mordida pelo ator. Ele foi retirado de uma convenção na semana passada após agredir a colega de elenco.

O que aconteceu

O vídeo mostra Alicia Hannah-Kim bastante irritada e xingando Kove após a confusão. "Você gritou comigo, filho da p*ta. Que audácia. Como você ousa? É por isso que eu estou gritando agora e fazendo confusão. É uma droga, não é? Nunca mais me irrite dessa forma", diz a atriz em um vídeo obtido pelo PageSix.

Eu estou muito irritada. Você deixou uma marca no meu corpo, e no seu cérebro de 80 anos, você acha que isso é uma brincadeira. Você foi criado no esgoto? É assim que as pessoas te tratavam quando você era criança? Alicia Hannah-Kim

Ela afirma que teria revidado a agressão caso Kove fosse mais jovem. "Você quer que eu te bata também? A única razão pela qual eu não faço isso é porque você é um homem de terceira idade, e eu respeito os mais velhos. Se você tivesse 50 anos, eu teria te socado. Você está aprendendo algumas lições hoje".

Kove se defende afirmando que estava apenas brincando. Ele tenta argumentar que os dois são "brincalhões" nos bastidores da série, mas Hannah-Kim diz que nunca foi desrespeitosa dessa forma com o colega. O policial que atende o chamado diz que o braço da atriz está marcado pela mordida e que Kove não deveria ter feito isso.

Eu sinto muito por ter ficado irritado. Eu fiz algo impróprio, e sinceramente sinto muito. [...] Você me conhece há tempo suficiente para saber que minha essência não é violenta. Martin Kove

A atriz diz que só se irritou depois de uma reação desmedida de Kove. Segundo o relato da atriz, ela chamou a atenção de Kove após a mordida, e ele reagiu de forma "raivosa" afirmando que não havia feito nada de errado. "Eu não fiquei p*ta até você explodir comigo", diz ela.

Em outro trecho do vídeo, Hannah-Kim se diverte com a ideia de Kove ser preso pela mordida. "Se eu fizer uma queixa, vocês vão algemá-lo, levá-lo embora e jogá-lo na cadeia? Isso seria delicioso, mas ele morreria. Ele tem 80 anos, não vou fazer isso. Mas seria delicioso", disse, afirmando depois que estava muito brava porque o braço estava doendo. Ela decide apenas registrar a ocorrência.

Ator foi expulso de evento após mordida

Martin Kove mordeu a atriz Alicia Hannah-Kim, colega de elenco em Cobra Kai, em uma convenção. O caso aconteceu em Washington, nos Estados Unidos.

Alicia procurou um policial que atuava na área VIP do evento e relatou que foi atacada por Kove. A atriz afirmou que o ator a agarrou pelo braço e a mordeu com tanta força que quase causou sangramento. Ela afirma ter gritado de dor e, em seguida, Martin teria beijado o local da mordida. O marido de Alicia presenciou a cena e também prestou depoimento às autoridades, segundo a imprensa americana.

O casal confrontou Kove, classificando o comportamento dele como inaceitável. Ainda de acordo com o relatório policial, Martin teria reagido com irritação ao ser repreendido e tentou minimizar a situação, alegando que a mordida foi "uma brincadeira". Embora Alicia não tenha registrado queixa formal de agressão, ela solicitou a lavratura de um boletim de ocorrência para fins de registro, caso algo semelhante volte a ocorrer.

Em nota, Kove disse "se arrepender profundamente" de suas ações. "Ela é uma pessoa verdadeiramente gentil e maravilhosa que não merecia ser colocada nessa situação. Eu sempre a respeitei e a considerei uma grande e talentosa profissional e colega em 'Cobra Kai'. Eu estava brincando naquele momento, mas fui longe de mais e não há desculpa para o meu comportamento", disse o ator.