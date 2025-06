Ana Paula Siebert diz ser grata às ex de Roberto Justus: 'Mérito delas'

Ana Paula Siebert, 37, disse ser grata às ex-esposas de seu marido, Roberto Justus, 70, com quem mantém boa convivência.

O que aconteceu

Siebert afirmou que elas fizeram parte da trajetória do empresário e também são importantes na vida dele. "Não tive nada a ver com a história de nenhuma delas, mas o Roberto é uma somatória de tudo que ele viveu a vida inteira, e elas fazem parte dessa história", declarou durante o podcast Pod Falar com Tati Pilão.

A influenciadora destacou que as ex-esposas moldaram o caráter de Justus. "Tenho que agradecer a elas pela maturidade que ele tem hoje, porque em cada relacionamento você aprende, se ele hoje é esse conjunto, também é mérito delas, então por que não tê-las por perto?".

Ela admitiu que muitos estranham essa convivência harmoniosa, mas ressaltou ser algo que aprendeu em casa, com sua mãe. "As pessoas olham e falam: 'Como?'. Mas, assim, elas são quatro pessoas que são ótimas. O segredo disso é acabar o relacionamento bem que mantém a harmonia depois".

Ana Paula Siebert e Roberto Justus estão juntos desde 2015 e são pais de Vitória. O empresário já foi casado com Sasha Crhysman, com quem teve os filhos Ricardo e Fabiana; com Gisela Prochaska, com quem teve Luiza; depois se casou com Adriane Galisteu e, na sequência, engatou um relacionamento com Ticiane Pinheiro, com quem teve Rafaella.