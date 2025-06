Alexandre Pato se oferece para custear traslado do corpo de Juliana Marins

Alexandre Pato, 35, ofereceu apoio financeiro à família de Juliana Marins, 26, brasileira morta na Indonésia nesta semana.

O que aconteceu

O ex-jogador de futebol está disposto a arcar com os custos para trazer o corpo da jovem de volta ao Brasil. O traslado deverá custar entre R$ 20 mil e R$ 30 mil.

Pato já entrou em contato com familiares de Juliana para tratar do assunto. "Alexandre Pato entrou em contato, sim, com um Instagram e conseguiu conversar com a família. Essa foi a resposta que ele pediu para passar para a imprensa. Como é algo pessoal, ele prefere não falar [publicamente sobre a questão]", informou ao jornal Extra a assessoria do SBT — emissora da família de Rebeca Abravanel, 44, esposa do ex-atleta.

Juliana Marins morreu ao cair na trilha de um vulcão na Indonésia. O acidente aconteceu na sexta-feira, mas somente ontem, quatro dias depois, seu corpo foi encontrado sem vida.