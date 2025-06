A explosão de Aldeíde que cava a cova de Marco Aurélio em 'Vale Tudo'

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo), Aldeíde (Karine Teles) tomará coragem para fazer algo impensável: enfrentar Marco Aurélio (Alexandre Nero).

O que vai acontecer

Nova crítica ao visual de Aldeíde é o estopim para confusão na TCA. Tudo começa quando Aldeíde conversa com a colega Consuêlo (Belize Pombal) sobre seu casamento com Laudelino (Herson Capri). É então que Marco Aurélio entra e não gosta do visual monocromático da ruiva.

De forma grosseira, ele ordena que Freitas (Luis Lobianco) converse com a funcionária. Freitas se recusa. As informações são do jornal O Globo.

Tensão aumenta quando Aldeíde entrega um pacote ao chefe e faz críticas ao visual dele. Aproveitando o momento, ela desabafa. A secretária critica o gosto duvidoso de Marco Aurélio, suas roupas e, principalmente, sua postura como líder.

O executivo, ofendido, perde o controle e ordena que Freitas a retire da sala. Com dignidade, Aldeíde decide pedir demissão na hora, deixando Marco Aurélio surpreso e abalado.

Marco Aurélio pergunta a Freitas se é realmente detestado pelos funcionários. O assistente responde que não, mas mesmo assim, o empresário reage com fúria.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.