Virginia Fonseca participa de primeiro ensaio da bateria da Grande Rio

Um mês após ter sido anunciada como a nova Rainha de Bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca compareceu ao primeiro ensaio da escola para o Carnaval 2026.

O que aconteceu

Os registros foram feitos nas redes sociais da escola. Virginia posou ao lado de Fabricio Machado de Lima, mestre de bateria da escola. "Aquela visita surpresa para deixar o primeiro ensaio de bateria ainda mais especial."

Ela também aparece ao lado do presidente da escola, Milton Perácio. "As boas-vindas do nosso presidente! Podemos, Rainha."

Virginia também registrou o momento em suas redes sociais. "Vim de surpresa ver o primeiro ensaio da Grande Rio", escreveu a influenciadora, registrando a bateria e uma selfie.

Virginia foi anunciada em maio como a nova rainha de bateria da escola. Por meio de publicação no Instagram da Grande Rio, a substituta de Paolla Oliveira foi revelada. O nome da influenciadora era cotado para assumir a posição dias antes do anúncio.

A agremiação carioca não se pronunciou sobre a atual polêmica envolvendo a influenciadora e jogos de azar. Em comunicado, apenas disse que a escolha está alinhada com a proposta de dialogar com diferentes públicos e ampliar a presença da escola no mundo digital.