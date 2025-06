Vale Tudo hoje (24): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (24) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Solange e Renato decidem assumir a relação. Raquel comenta com Poliana que precisará de um tempo para confiar de novo na filha. Tiago avisa ao pai que deseja participar da recuperação de Heleninha. Cecília desperta do coma. Marco Aurélio exige que Heleninha converse com Tiago. Aldeíde defende Consuêlo das fofocas de Mariúche, que se vê obrigada a deixar a casa do filho. Tiago é sincero com Heleninha ao expor seus limites em relação ao problema da mãe. Renato e Solange revelam para os funcionários que estão juntos. Odete propõe a Ivan uma promoção.

