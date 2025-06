Tiktoker venezuelano é assassinado a tiros durante transmissão ao vivo

Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez, 25, foi assassinado ontem na cidade venezuelana de Girardot, enquanto promovia uma live através do TikTok.

O que aconteceu

Dois criminosos invadiram a casa do influenciador digital e dispararam contra ele e sua mãe. De acordo com o jornal O Dia, Gabriel levou nove tiros e não resistiu. A mãe dele também foi baleada no abdômen, mas sobreviveu e está recebendo tratamento médico.

Os rostos dos assassinos foram captados pela câmera usada para a transmissão ao vivo. As investigações do crime estão sendo conduzidas pela 69ª Promotoria Nacional da Venezuela.

Gabriel usava seu perfil no TikTok para denunciar casos de corrupção envolvendo policiais e grupos criminosos. Antes de ser assassinado, o influencer revelou ter sido mantido preso por 15 dias na penitenciária La Morita e sofrido ameaças de morte antes de ser libertado.