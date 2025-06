Thaila Ayala diz ter sido traída várias vezes: 'Mesmo estilo do meu pai'

Thaila Ayala, 39, revelou já ter sido traídas "diversas vezes" em seus relacionamentos amorosos, antes de conhecer o marido, Renato Góes, 38.

O que aconteceu

Ayala explicou que só se relacionava com homens no "mesmo estilo" de seu pai, ou seja, traidores. "Meu pai saiu de casa muito cedo, traiu minha mãe muito, e eu reproduzi muito isso nas minhas relações, fui traída um zilhão de vezes, pegava homem no mesmo estilo do meu pai", declarou durante participação no videocast O Grande Surto.

A atriz destacou que essas experiências a fizeram desacreditar das pessoas, até que se apaixonou por Góes. "Todas essas traições que eu vi minha mãe [passar]... Depois isso se reproduziu na minha vida, e me fez desacreditar nas pessoas, nas relações... Hoje, está reorganizado, construí outra história, é meu passado, mas o tempo todo preciso me reorganizar em cima disso".

Ela destacou que o relacionamento tóxico vivido por seus pais também a fizeram desejar não ser mãe. "Eu tinha pavor de ter filho, não queria mesmo, pedia a Deus para não ter, porque era um trauma da minha infância, em que não recebi amor. Amo minha mãe, ela tentou dar o melhor dela, hoje eu entendo isso, mas eu não recebi amor dos meus pais [quando era criança]".

Thaila Ayala e Renato Góes estão casados desde 2019. Juntos, eles são pais de Francisco, 3, e Tereza, 2.