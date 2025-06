'Noites de São João' estreia hoje no Canal UOL com shows e bate-papos

O especial Noites de São João estreia hoje, às 22h, no Canal UOL, com uma cobertura completa dos principais festivais juninos do Brasil —do quartel-general do forró em Campina Grande, aos trios em Mossoró, passando pelos bois de Parintins.

Apresentado pela cantora potiguar Cami Santiz, Noites de São João traz entrevistas exclusivas com grandes nomes da música brasileira, como Ivete Sangalo, além de muita tradição, cultura popular e arrasta-pé.

Por que acompanhar

Além das atrações musicais, "Noite de São João" também levará os espectadores a um tour pelas festas de Maracanaú (CE), Macuca (PE) e, claro, Campina Grande (PB), conhecida por sediar o maior São João do Brasil.

Muito além de diversão, 'Noites de São João' é a celebração da tradição e da cultura popular nordestina. É uma forma de registrar e divulgar a cena cultural nordestina atual e homenagear grandes nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Marinês, Anastácia e muitos outros. Cami Santiz, apresentadora do Noites de São João

Como assistir

Noites de São João vai ao ar de terça (24/6) a sexta (27/6), das 22h às 22h30, no Canal UOL na TV e no YouTube de Splash.

O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

