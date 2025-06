SBT volta atrás e dispensa Macedão da Chinelada um mês após contratação

De Splash, no Rio

Um mês após contratar Macedão da Chinelada, SBT decidiu dispensar o apresentador. Ele voltará a trabalhar na TV Cidade, a afiliada da emissora no interior do Paraná.

O que aconteceu

A informação foi confirmada por perfil do apresentador nas redes sociais. "Após uma temporada no SBT nacional, o comunicador - conhecido pelo estilo irreverente, a audiência estrondosa e o bordão 'aqui a chinela canta!' - retorna ao Norte do Paraná para reassumir o posto que sempre foi seu por direito: o de maior audiência da região".

Segundo publicação, o retorno acontece após um pedido pessoal do apresentador e empresário Carlos Massa, o Ratinho, "que fez questão de intervir diretamente para garantir a volta do comunicador". "E o clamor do público também falou alto: telespectadores ligaram em massa para a emissora, enviaram mensagens e tomaram conta das redes sociais com um só recado — 'traz o Macedão de volta!'"

Nos corredores do SBT, a conversa é outra: apresentador deixa capital paulista após desagradar audiência ao apresentar o Tá na Hora no dia 9 de junho. Ele apareceu ao lado de Dani Brandi sem ser anunciado e foi criticado por seus trejeitos e voz postada. Ele já havia "invadido" o cenário do telejornal em outra ocasião.

Na ocasião, SBT explicou que o apresentador apenas teve uma experiência no Tá na Hora. Enquanto não houvesse a transição para o Aqui Agora, Dani Brandi seguiria solo no comando do jornalístico vespertino.

Macedão havia sido anunciado como novo apresentador do Aqui Agora, no entanto, o jornalístico sequer estreou e pode ser engavetado de vez após dispensa de Macedão. Splash procurou o SBT para mais informações, mas não obteve retorno.

Segundo o site TV Pop, que noticiou a demissão em primeira mão, Felipe Macedo voltará a comandar o Tribuna da Massa, que apresentava com sucesso antes de ser chamado para trabalhar na rede. Guilherme Rivaroli, contratado para substituir Macedão, será transferido para a TV Guará, que retransmite a programação da emissora para Ponta Grossa. Os dois canais pertencem à Rede Massa, do apresentador Ratinho.