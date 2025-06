Repórter do Fofocalizando deixa SBT: 'Chegou a hora de me despedir'

O Fofocalizando, do SBT, perdeu um integrante hoje. Rodrigo Assis, que era responsável pelas reportagens realizadas no Rio de Janeiro, anunciou sua saída da emissora de Silvio Santos.

O que aconteceu

Em uma publicação nas redes sociais, o repórter se despediu do programa com palavras emocionadas. "Chegou a hora de me despedir e eu nem sei por onde começar. Só posso dizer que fui muito feliz e privilegiado por ter feito parte da família Fofocalizando", escreveu. Assis estava na emissora desde 2023.

Rodrigo Assis durante reportagem ao vivo no Fofocalizando Imagem: Reprodução/SBT

Em sua despedida, Rodrigo também destacou os vínculos criados ao longo do tempo em que esteve na equipe do Fofocalizando. "Levarei comigo experiências, vivências, amizades e principalmente os laços de amor que fiz com toda essa produção", disse o jornalista que ainda não revelou quais serão seus próximos passos profissionais após a saída do SBT.