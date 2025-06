Reencontro de Rosa com homem ferido muda os rumos de 'Guerreiros do Sol'

Os próximos capítulos da novela "Guerreiros do Sol" (Globoplay) serão marcados pelo reencontro de Rosa (Isadora Criz) com Josué (Thomás Aquino).

O que vai acontecer

No novo bloco de capítulos de "Guerreiros do Sol", que chega ao Globoplay amanhã, Josué estará ferido após a batalha com policiais. Depois disso, ele se esconde em uma caverna perto de um açude.

No caminho para a casa dos pais, Rosa para no local para buscar água. Com isso, a mocinha encontra Josué entre a vida e a morte.

Acompanhada de Otília (Alice Carvalho), Rosa passa a cuidar do ferimento e a levar remédios, água e comida para o cangaceiro. O reencontro desperta fortes emoções nos dois.

Os novos capítulos também serão marcados pela desconfiança de Elói (José de Abreu) sobre Idálio (Daniel Oliveira). Após descobrir que o filho mantém uma conta bancária independente, o coronel o confronta e expulsa da fazenda.