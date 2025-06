Público reclama do beijo de Guto e Igor em 'Garota do Momento': 'Censurado'

Guto (Pedro Goifman) e Igor (Gabriel Corasini) deram seu primeiro beijo no capítulo de hoje de "Garota do Momento" (Globo).

O que aconteceu

Guto aceitou que seu namoro com Vinícius (Elvis Vittorio) acabou e decidir assumir um novo romance com Igor. Com isso, o casal deu seu primeiro beijo.

Com o capítulo do beijo entre Guto e Igor, a novela "Garota do Momento" (Globo), ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. "Fico muito feliz pelo guto terminar a novela com um novo amor e mesmo assim não esquecendo o quão importante o Vini foi pra ele e se tornou uma linda lembrança de um grande primeiro amor. Momento mega fofo com o Igor, porém é aquilo, piscou perdeu, pois é só um selinho de três segundos", analisou um usuário do X (antigo Twitter).

O que seria um momento de orgulho para os fãs da comunidade LGBTQIAP+, se tornou reclamação pelo beijo que foi apenas um selinho de poucos segundos. "O selinho de um segundo e que nem encostou direito. O beijo de narizinho. Mas tem Falas de Orgulho na Globo na sexta-feira", se indignou um telespectador. "Alessandra Poggi tentou recuperar a dignidade do Guto dando a ele outro romance na reta final. Mas, olha aí, outro beijo sendo claramente censurado. Palhaçada", escreveu outro.

O perfil da Globo no X (antigo Twitter) também recebeu comentários com reclamações ao postar o vídeo do beijo. "Perfeição pra quem? Pros conservadores? Porque essa cena é uma vitória pra eles. O beijo mais mixuruca da história da Globo", respondeu um telespectador ao perfil da emissora.

Não tô aguentando esse casal! Guto + Igor = PERFEIÇÃO 💞🥹 #GarotaDoMomento pic.twitter.com/rAFm44FMpr -- TV Globo 📺 (@tvglobo) June 24, 2025

Perfeição pra quem? Pros conservadores? Porque essa cena é uma vitória pra eles. O beijo mais mixuruca da história da Globo -- Fael (@Fael_Caxias) June 24, 2025

"Me decidi, aceito namorar com voce." (Guto)



O selinho de um segundo e que nem encostou direito. O beijo de NARIZINHO. Mas tem #FalasdeOrgulho na Globo na sexta. #Garotadomomento pic.twitter.com/dYHsre8eHv -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 24, 2025

fico mt feliz pelo guto terminar a novela com um novo amor e msm assim ñ esquecendo o quão importante o vini foi pra ele e se tornou uma linda lembrança de um grande primeiro amor.

momento mega fofo com o igor porém é aquilo piscou perdeu e só um selinho de 3seg #GarotaDoMomento pic.twitter.com/J6QPtRrxKv -- Ryan (@unit3ryen_) June 24, 2025

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.