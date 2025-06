Noivo de Juliette alerta após contrair hepatite: ‘Não tomei a vacina’

Kaique Cerveny, 27, noivo de Juliette, 35, contraiu hepatite A e contou que só se vacinou contra hepatite B.

O que aconteceu

Kaique já estava se sentindo mal há alguns dias, durante seus treinos de crossfit, quando piorou de vez. "Aí eu não me senti nada bem. Comecei a sentir uma dor abdominal mais forte e a gente suspeitava de dengue até então. Quando fui para o hospital, fizeram uns exames e as enzimas do fígado estavam muito alteradas. Os médicos sinalizaram que eu ia precisar ser internado, pois era um caso um pouco grave", contou ao gshow.

Ele realizou diversos exames, e após três dias, foi diagnosticado com hepatite A. A doença afeta o fígado, é contagiosa e é transmitida através de alimentos e liquídos contaminados pelo vírus da hepatite A.

Após passar alguns dias internado, Kaique está retomando sua vida normal aos poucos, e voltou aos treinos, de forma leve. "É como se a pessoa pegasse uma catapora, você pega uma vez só. Pegou uma vez, não pega mais. Você cria os anticorpos necessários para não pegar de novo. Depois que você pega, suas enzimas do fígado voltam ao normal. Temos que tomar vacina, eu não tomei na época. Acho que, antigamente, quando tomei para a hepatite B, não podia tomar as duas juntas. Agora parece que pode."