Huff x família de Marília Mendonça: os detalhes de briga por guarda de Leo

Murilo Huff, 29, entrou na Justiça para obter a guarda total do filho, Léo Huff, 5, fruto do relacionamento com Marília Mendonça (1995-2021). A ação marca o início de uma disputa entre o cantor e a família da artista.

Guarda compartilhada

Menino tem guarda compartilhada e mora com Ruth Moreira, a mãe de Marília, em Goiânia (GO), desde a morte da cantora — em novembro de 2021. O cantor visita o garoto com frequência, não permitindo, por exemplo, que a agenda de shows tenha mais de dez eventos seguidos.

Na verdade, é muito difícil até dar 10 dias seguidos fora de casa. Mas é um limite que eu coloquei, porque realmente a partir do 9º, 10º dia, a saudade já começa a apertar. Eu gosto de voltar para casa para estar perto dele, perto da minha família. Huff, em entrevista a Splash

Murilo Huff vai à Justiça

Murilo Huff e o filho Imagem: Reprodução/Instagram

Nome do artista está no centro dos holofotes após confirmar que entrou com uma ação pedindo a guarda total do filho. Em contato com a reportagem, a equipe de Murilo informou que o desejo do artista é ficar ainda mais próximo do garoto.

A única informação que o Murilo tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto. Isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes.

Caso dividiu opiniões entre fãs e levantou discussões sobre os motivos do pedido. Diante da repercussão, o músico afirmou que decidiu recorrer à Justiça para preservar o filho.

Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo. Murilo Huff, por meio do Instagram

O processo foi instaurado em 11 de junho e corre em segredo de Justiça. A ação, inclusive, consta com pedido de tutela provisória da criança.

Influenciadora Gabriela Versiani, atual namorada de Huff, se manifestou sobre o tema após o companheiro ser alvo de críticas nas redes sociais. No texto, ela exaltou o caráter do artista. Diante da repercussão, no entanto, a influenciadora apagou a publicação no Instagram.

Eu não sou mãe ainda, mas, como mulher e como alguém que tem um amor incondicional pelo Léo, acredito que a Marília esteja orgulhosa lá de cima de te ver enfrentando tudo isso pelo bem maior de vocês. Eu te amo e tenho muito orgulho do pai incrível que você é. Deus sabe de tudo, e isso que importa. Ele está com você. Gabriela Versiani

O que diz a família de Marília Mendonça

Dona Ruth e o neto Léo em homenagem à Marília Mendonça no Allianz Parque, em São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram @donaruthoficial

Robson Cunha, advogado da família, informou para Splash que a preocupação em questão é sobre a qualidade de vida de Léo. "Reforçamos ainda que a única preocupação da Dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição deste caso nesse momento."

Dona Ruth, segundo manifestação do advogado, confia que à Justiça irá decidir o melhor pelo futuro da criança. "Lembrem- se que o Léo, apesar da pouca idade, já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos de poupá-lo de mais esse momento difícil. Portanto, solicitamos a todos a responsabilidade e sensibilidade ao tratar do tema, evitando qualquer exposição indevida do Léo."