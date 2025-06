Mimado? Afonso causa ódio em Odete ao rejeitar presentão em 'Vale Tudo'

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo), Afonso (Humberto Carrão) vai protagonizar mais um embate intenso com sua mãe, Odete Roitman (Debora Bloch).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após se casar com Maria de Fátima (Bella Campos), Afonso parte para Paris, onde assume o comando da filial da TCA. No entanto, a adaptação à nova vida não será fácil. Sentindo-se infeliz, Afonso decide deixar o cargo e volta ao Brasil com a esposa.

A atitude irrita profundamente Odete, que não esconde sua decepção. Em um confronto direto, ela critica o filho por ter deixado outra pessoa em seu lugar na liderança da empresa na capital francesa.

Afonso, firme em sua decisão, rebate a mãe. Ele diz que não se sentia bem vivendo fora do país e deixa claro que pode até pedir demissão da TCA se for forçado a voltar para o exterior.

O conflito promete estremecer ainda mais a relação entre mãe e filho na trama. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.