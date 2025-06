Maria Bethânia anuncia novo show: tudo sobre a turnê de 60 anos

Do TOCA*

Após a turnê com seu irmão Caetano Veloso rodar as capitais, Maria Bethânia anunciou na segunda-feira (23) um novo giro pelo Brasil. A partir de setembro, a artista de 79 anos recém-completados celebra os 60 anos de carreira no Rio de Janeiro (dias 6, 7, 13 e 14 de setembro), São Paulo (4, 5, 11 e 12 de outubro) e Salvador (15 de novembro). Outras praças devem ter suas datas divulgadas em breve.

Embora o repertório não tenha sido oficialmente revelado, o material de divulgação da turnê oferece indícios preciosos sobre o que pode ser ouvido nos palcos.

Ao evocar espetáculos históricos como 'Rosa dos Ventos' (1971) e 'A Cena Muda' (1974), a cantora sinaliza que essa nova série de shows irá resgatar a estética dramatúrgica que marcou sua trajetória, interligando músicas e textos em uma construção cênica densa.

O próprio release menciona títulos, versos e momentos emblemáticos que sugerem o retorno de faixas como "Carcará", que marcou sua estreia nacional na peça 'Opinião' em 1965, além de músicas consagradas em sua voz como "Reconvexo", "Explode Coração", "Sonho Meu" e canções religiosas como "Iansã" e "As Ayabás". Há ainda referência ao disco 'Álibi' (1978), o maior sucesso comercial de sua carreira — todos possíveis pontos de partida para a construção de um repertório que deve atravessar gerações e estilos com a intensidade característica de Bethânia.

Confira as informações sobre as primeiras datas da turnê:

Rio de Janeiro

6 de setembro de 2025 (sábado)

7 de setembro de 2025 (domingo)

13 de setembro de 2025 (sábado)

14 de setembro de 2025 (domingo)

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro - RJ

Classificação: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: a partir de R$ 270 (meia-entrada)

Pré-venda Elo: 30 de junho e 1 de julho (online às 10h; bilheteria às 11h)

Venda geral: a partir de 3 de julho

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência):

Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) - Bilheteria Sul

Rua Arquias Cordeiro, s/n - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ

Funcionamento a partir de 4/7: terça a sábado, das 10h às 17h

Preços:

Setor 3: R$ 270 (meia) | R$ 540 (inteira)

Frisa: R$ 340 (meia) | R$ 680 (inteira)

Setor 2: R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)

Camarote C: R$ 390 (meia) | R$ 780 (inteira)

Setor 1: R$ 410 (meia) | R$ 820 (inteira)

Camarote B: R$ 420 (meia) | R$ 840 (inteira)

Camarote A: R$ 470 (meia) | R$ 940 (inteira)

Camarote AA / Setor VIP: R$ 490 (meia) | R$ 980 (inteira)

São Paulo

4 de outubro de 2025 (sábado)

5 de outubro de 2025 (domingo)

11 de outubro de 2025 (sábado)

12 de outubro de 2025 (domingo)

Local: Tokio Marine Hall

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo, São Paulo - SP

Classificação: 16 anos. Menores de 6 a 15 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: a partir de R$ 220 (meia-entrada)

Pré-venda Elo: 30 de junho e 1 de julho (online às 10h; bilheteria às 11h)

Venda geral: a partir de 3 de julho

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência):

Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1281 - SP

Funcionamento a partir de 4/7: segunda a sábado, das 12h às 18h; domingos e feriados, das 12h às 18h

Preços:

Cadeira Alta: R$ 220 (meia) | R$ 440 (inteira)

Setor 2: R$ 290 (meia) | R$ 580 (inteira)

Setor 1: R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)

Setor VIP: R$ 410 (meia) | R$ 820 (inteira)

Frisas: R$ 470 (meia) | R$ 940 (inteira)

Setor Diamante / Camarote: R$ 490 (meia) | R$ 980 (inteira)

Salvador

Data:15 de novembro de 2025 (sábado)

Local: Concha Acústica

Endereço: Av. Alberto Pinto, 11 - Campo Grande, Salvador - BA

Classificação: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: a partir de R$ 240 (meia-entrada)

Pré-venda Elo: 30 de junho e 1 de julho (online às 10h)

Venda geral: a partir de 3 de julho

Bilheteria oficial: informações a serem divulgadas em breve

Preços:

Plateia Lote Estreia: R$ 240 (meia) | R$ 480 (inteira)

Plateia Lote 2: R$ 280 (meia) | R$ 560 (inteira)

Venda online oficial:

www.ticketmaster.com.br (sujeita à taxa de conveniência)

Parcelamento:

Cartões Elo: até 5x sem juros (6x a 10x com juros)

Demais bandeiras: até 3x sem juros (4x a 8x com juros)

Limite de compra: até 6 ingressos por CPF (máximo de 2 meia-entrada)

Meia-entrada: Confira as regras e documentação exigida em: bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada

* Com informações da Agência Estado