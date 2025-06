Mãe de Marília Mendonça volta a se manifestar e diz que neto nunca recebeu pensão

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, comentou publicamente o pedido de guarda unilateral feito por Murilo Huff em relação a Leo, filho do cantor com a artista. Em publicação no Instagram nesta terça-feira, 24, ela lamentou a situação e afirmou que o menino nunca recebeu pensão do pai.

Desde a morte de Marília, em novembro de 2021, Ruth divide a guarda da criança com Murilo. "Desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje, nunca lhe faltou amor, cuidado Já passamos por diversos momentos difíceis", escreveu. Ela destacou que foi seu olhar atento que contribuiu para o diagnóstico precoce de diabetes do neto.

Na sequência, afirmou que nunca houve ajuda financeira por parte de Huff. "O Leo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que o Leo respeitasse e amasse o pai dele."

Sobre o patrimônio do menino, principal herdeiro do legado de Marília, Dona Ruth esclareceu que está sendo administrado com responsabilidade. "Está sendo muito bem protegido, inclusive submetido à prestação de contas ao juízo do inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento."

Ela finalizou dizendo que, em respeito ao neto e por orientação judicial, não pretende comentar mais o caso.