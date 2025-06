Baldoni não prosseguirá com alegações após perder processo contra Lively

Justin Baldoni, 41, não prosseguirá com a apresentação de novas alegações contra Blake Lively, 37.

O que aconteceu

A decisão do diretor de "É Assim que Acaba" aconteceu após perder um processo na Justiça. Ele havia processado a parceira de cena, seu marido, Ryan Reynolds, e o jornal The New York Times por difamação — o que foi rejeitado pelo juiz Lewis J. Liman há duas semanas.

O advogado de Baldoni declarou que não apresentaria novas alegações. "A decisão do tribunal sobre o pedido de rejeição não tem qualquer efeito sobre a veracidade de que não houve assédio nem campanha de difamação, e não afeta de forma alguma nossa defesa contra as alegações da Sra. Lively", disse Bryan Freedman à People.

De acordo com o profissional, o diretor triunfará sobre o caso. "A investigação está em andamento e estamos confiantes de que prevaleceremos contra essas acusações factualmente infundadas. Em vez de revisar as alegações existentes, nossos clientes buscarão opções legais adicionais que estão disponíveis para nós."

Anteriormente, o advogado de Justin Baldoni havia defendido sua inocência. "É uma pessoa que quer ser inocentada, e é só com isso que se importa. Ele sabe quem é, sabe o que fez e o que não fez. E ele quer que a verdade venha à tona, e quer fazer isso da maneira apropriada", pontuou ao TMZ.