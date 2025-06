Você sabia? 'Jurassic Park' é baseado em livro mais sombrio que o filme

Steven Spielberg, 78, trabalhava com Michael Crichton no roteiro do que se tornaria a série "Plantão Médico" (1994-2009) quando Crichton revelou que estava trabalhando em um novo livro: "Jurassic Park" (1990). Por coincidência, a Universal adquiriu os direitos do bestseller, e Spielberg foi escolhido para dirigir a adaptação.

O filme, no entanto, é bem diferente do livro. Enquanto o longa é uma aventura com ficção científica, o livro se aproxima mais de um suspense tecnológico, com descrições gráficas das mortes causadas pelos dinossauros e cenas violentas, que acabaram cortadas na adaptação cinematográfica.

Filme x Livro

Lançado em 1990, o livro começa de forma parecida ao filme, com um acidente de trabalho que custa a vida de um funcionários do parque. No entanto, a narrativa é diferente. No filme, lançado em 1993, o ataque aparece de forma sucinta e fica sem maiores desdobramentos, enquanto no livro, o funcionário é levado ao hospital gravemente ferido.

Na unidade, uma equipe do parque afirma que ele foi atropelado por uma retroescavadeira. A médica, no entanto, percebe sinais incompatíveis com essa explicação, como marcas nas mãos indicando que ele tentou se defender, e um líquido estranho e pegajoso nos ferimentos, sugerindo que ele foi atacado por algo.

O livro apresenta outros ataques, incluindo o caso de um recém-nascido que é devorado por três dinossauros. Uma parteira, que havia deixado o bebê sozinho por um instante, ouve barulho vindo do berçário e, ao abrir a porta, vê três Procompsognathus ao redor do berço, com sangue pingando de suas bocas. A personagem grita ao perceber que um dos animais arrancou um pedaço de carne do bebê, que não sobrevive ao ataque.

No segundo filme da franquia, o Procompsognathus faz sua primeira aparição Imagem: Reprodução

Outra cena brutal amenizada na adaptação de Spielberg é a morte do antagonista Dennis Nedry. O personagem, responsável por sabotar o parque e libertar os dinossauros, é morto por um Dilofossauro. No livro, o dinossauro é descrito como maior. Ele lança um jato de veneno nos olhos de Nedry, cegando-o enquanto ele tenta retornar ao carro para escapar. No entanto, o Dilofossauro o alcança, rasga seu estômago. Ainda sem enxergar, Nedry sente sua cabeça sendo esmagada entre os dentes da criatura, que o devora vivo. Mais tarde, seu cadáver é encontrado estraçalhado, com intestinos expostos e uma perna devorada.

Dennis Nedry é morto por um Dilofossauro em "Jurassic Park" Imagem: Reprodução

Nem mesmo o criador do parque, John Hammond, escapa de um final terrível no livro. Enquanto no blockbuster Hammond é retratado como um senhor adorável, no livro ele se revela um verdadeiro vilão, disposto a mentir e ignorar quantas mortes fossem necessárias para garantir a abertura de seu parque.

No livro, ele é cercado e devorado por um grupo de Procompsognathus. O roteirista do primeiro filme, David Koepp, explicou a mudança nas telonas: "Você precisa fazer certas escolhas ao adaptar um livro. O personagem de Richard Attenborough, Hammond, morre no livro, sendo devorado por suas próprias criações. Isso parecia um desfecho muito depressivo para o filme."

No desfecho do livro, o parque é destruído em uma explosão. No filme, entretanto, os sobreviventes simplesmente deixam a ilha de helicóptero, o que abriu espaço para que novos enredos fossem criados em torno do parque nas continuações.

O novo lançamento da franquia "Jurassic World: Rebirth" estreia no dia 3 de julho de 2025 no Brasil.